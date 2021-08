Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 4 al 10 settembre 2021 ci svelano che ci troveremo a trattenere il fiato per le condizioni di salute di Steffy. La ragazza infatti dopo l’incidente in moto sembrerà faticare a riprendersi. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 4 al 10 settembre 2021

L’incidente in moto di Steffy rischierà di avere gravi conseguenze sulla ragazza. Nonostante l’impegno di Hope e Liam, che si offriranno di tenere con loro la piccola Beth per consentire alla Forrester di riprendersi più velocemente, e alla costante vicinanza del fratello Thomas e del dottor Finnegan infatti, Steffy sembrerà infatti fare fatica a sopportare il dolore.

Questo finirà per incidere anche sul suo sistema nervoso, portando Steffy a discutere animatamente con Hope e ad accusarla di volerla tenere lontana da sua figlia, della quale sente molto la mancanza. La Logan, sebbene felice per la sua ritrovata intesa con Liam e per il fatto di poter far trascorrere un po’ di tempo insieme a Douglas, Beth e Kelly, sarà amareggiata per la situazione di Steffy.

A preoccuparsi per le sue condizioni di salute sarà anche Finn, che non esiterà a mostrare la sua perplessità nel timore che la giovane possa sviluppare una dipendenza da farmaci. Il medico le farà notare che il suo problema non riguarda solo il corpo ma anche e soprattutto l’anima. Ma quando affronterà con lei la questione i suoi rimproveri sembreranno non riuscire a sortire l’effetto desiderato e alla fine Steffy chiederà al dottor Finnegan una nuova ricetta per quei medicinali che sembrano essere gli unici in grado di alleviare i suoi dolori.

Liam, parlando con Bill, si mostrerà perplesso sul fatto che tenere Kelly con loro per cercare di aiutare Steffy contribuisca invece a peggiorare il morale della Forrester. Bill però ironizzerà sul motivo per cui il dottor Finnegan si prodighi tanto per aiutare Steffy.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Ridge chiede a Shauna del loro matrimonio

Mentre Quinn e Brooke, rimaste da sole, si affronteranno e la Logan riverserà sull’altra tutta la sua rabbia per ciò che ha fatto, Shauna scherzerà allegramente con Ridge. Il Forrester però non potrà fare a meno di rammaricarsi perché non ricorda niente del loro matrimonio e, dopo un bagno in piscina, chiederà alla Fulton di raccontargli cosa sia avvenuto veramente.

Il racconto di Shauna convincerà Ridge? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Qui, trovate le anticipazioni Beautiful Mediaset delle puntate.