Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 3 al 9 dicembre 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alle rivelazioni di Justin, che dopo aver sorpreso Quinn e Carter insieme corre a informare Ridge e Brooke. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle prossime puntate The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 3 al 9 dicembre 2022

Quinn e Carter vengono sorpresi insieme prima da Justin e poi da Brooke e Ridge. Lo stilista e la Logan infatti – dopo aver ascoltato il racconto dell’avvocato – si recano a casa di Carter e qui trovano la moglie di Eric. Davanti alle accuse dei due la donna si difende dicendo che il compagno sa tutto della sua relazione, ma Ridge e Brooke non sembrano affatto convinti.

Poco dopo è lo stesso Eric a confermare al figlio che è stato lui stesso a spingere Quinn tra le braccia di Carter. Poi parlando con Katie, il Forrester senior le rivela i suoi problemi nella sfera sessuale e le confessa di essere stato proprio lui a proporre a Carter e alla Fuller di vedersi. Così quando Brooke parla con la sorella e le confida di non credere alle parole di Quinn, ma di essere piuttosto convinta che la donna stia di nuovo tradendo il marito, è la stessa Katie a confermare che la versione fornita dalla Fuller è la verità. Eric sa tutto e – per quanto Ridge e Brooke possano trovare la sua decisione incomprensibile – è stato proprio lui a spingere Quinn ad andare a letto con Carter.

Anticipazioni italiane Beautiful, matrimoni a confronto

Se il matrimonio tra Quinn ed Eric sembra procedere bene, nonostante lo strano accordo fatto tra loro, quello di Steffy e Finn risente molto della presenza ingombrante di Sheila. Il giovane medico ha acconsentito a tenerla lontana dalla loro famiglia, ma dentro di se nutre ancora la speranza di poter conoscere meglio la madre naturale. Il dottor Finnegan non ne fa mistero con Hope, in una conversazione amichevole in cui i due parlano a lungo dei rispettivi matrimoni.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane

Eric non sembra affatto felice della nuova situazione venutasi a creare, e in un confronto con il figlio gli rivela di sentirsi terribilmente solo nella grande casa. La situazione anomala è anche al centro di una conversazione tra le sorelle Logan, durante la quale sia Brooke che Katie ammettono di non riuscire a farsi una ragione di ciò che sta passando Eric.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Potrebbe interessarti: