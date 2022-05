Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 28 maggio al 3 giugno 2022 ci svelano che nelle prossime puntate assisteremo alle conseguenze della difficile situazione venutasi a creare tra Liam e Hope, una separazione della quale il giovane Forrester potrebbe approfittare. Ma vediamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 28 maggio al 3 giugno 2022

Quinn e Shauna festeggiano la loro amicizia ritrovata davanti a Eric e, quando lui esce dalla stanza, le due donne conversano sulla felice relazione dei rispettivi figli. Flo sta ormai per diventare a tutti gli effetti una Logan, e ha da poco ricevuto e accettato una proposta di matrimonio da Wyatt.

Quest’ultimo sembra sollevato anche dal fatto che le cose tra Liam e Hope possano rimettersi a posto. Lo stesso Liam si dice infatti fiducioso di poter riconquistare il suo posto al fianco della moglie, ma sarà davvero così? Wyatt teme che la nuova situazione venutasi a creare tra Liam e Hope possa rappresentare una chance per Thomas, da sempre disposto a tutto per riuscire ad avere la figlia di Brooke tutta per sé.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: la paura di Brooke

Wyatt non è il solo a temere che Thomas soffra ancora della sua mania ossessiva per Hope. Anche Brooke è seriamente preoccupata per il futuro della figlia ed è per questo che prega Liam di riconquistare al più presto la moglie, ed evitare così a Thomas di frapporsi nel loro rapporto. Ma il giovane Spencer non è certo nella posizione di poter fare pressioni sulla giovane moglie, consigliandole di stare lontana dal Forrester junior.

La preoccupazione di Brooke è anche al centro delle discussioni con Ridge, che viene a trovarsi in una situazione difficile. Se da un lato c’è Brooke, che non si fida affatto di Thomas e fa di tutto per impedirgli di avvicinare sua figlia, dall’altro c’è proprio suo figlio, che gli ricorda i comportamenti che la matrigna adotta per poterli dividere.

Ma al di la della preoccupazione di Liam e di Brooke, e dei tentativi di rassicurare quest’ultima messi in atto da Ridge, sappiamo bene che la parola finale su questa situazione spetta a Hope. Come vive la sua separazione da Liam? Nonostante cerchi di fare il possibile per apparire serena nel tranquillizzare Douglas, quando le chiede il motivo per cui Liam non vive più con loro, e i suoi sfoghi con Paris, la giovane donna in realtà soffre molto.

Parlando con la madre Hope le confessa che Liam le manca molto, ma che non riesce a dimenticare il tradimento del marito con Steffy. Difficile dire al momento, se la sua decisione finale vedrà un riavvicinamento con Liam o se piuttosto la separazione possa offrire a Thomas uno spiraglio per cercare di giungere al cuore di Hope.

Per conoscere qualche indiscrezione in più, cari amici lettori, dovremo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.