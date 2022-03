Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 2 al 8 aprile 2022 ci svelano che a trovarsi sotto i riflettori è la figlia del dottor Reese. Zoe infatti è letteralmente ossessionata da Zende e, mentre progetta il suo matrimonio con Carter, cerca di sedurre l’altro. Ma i suoi obiettivi non passano inosservati a Ridge, che decide di intervenire. Vediamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 2 al 8 aprile 2022

Carter è completamente assorbito dal suo matrimonio con Zoe, e chiede a Ridge di fargli da testimone di nozze, nonostante il fatto che la data non sia ancora stata fissata. Purtroppo però la figlia di Reese non nutre lo stesso entusiasmo e, mentre Carter progetta il loro matrimonio, lei è sempre più impegnata a sedurre Zende.

Paris ascolta casualmente una conversazione tra Zoe e Zende, e sente chiaramente le parole del ragazzo che cerca di dissuadere sua sorella ad avere una storia con lui. Più tardi la stessa Paris cerca di far ragionare la sorella e le chiede di prendere più seriamente il suo rapporto con Carter. Ma neppure questo sembra essere sufficiente a far desistere Zoe che, sapendo che Zende è da solo, decide di andare a trovarlo a casa Forrester. Lui le ricorda che è fidanzata con un altro.

L’attrazione tra i due non sfugge agli occhi di Ridge, che prima affronta Zende e poi Paris. Il Forrester senior infatti è ormai convinto che la sorella di Zoe sia una ragazza perbene e conta sulla sua integrità per evitare che i due combinino qualcosa alle spalle di Carter. Ridge chiede a Paris dove è finita sua sorella, ignaro che proprio in quel momento Zoe sia impegnata a convincere Zende a passare una notte con lei. Ma il Forrester Dominguez rifiuta le avances di Zoe per la seconda volta.

Ridge non sopporta l’idea che Zoe e Zende flirtino alle spalle di Carter e da loro un ultimatum. Mentre Carter entusiasta per l’imminente matrimonio, rivela i suoi piani a Donna, Zende confessa a Paris di essere interessato a lei. Sembra quindi che Zoe debba mettersi definitivamente il cuore in pace e, messa alle strette, la ragazza insiste con il fidanzato affinché decidano in fretta la data delle nozze.

Anticipazioni italiane Beautiful: Bill e Katie di nuovo insieme?

Bill ama ancora Katie e la implora di tornare con lui. A frenare la più piccola delle sorelle Logan però è il ricordo di tutto ciò che lui le ha fatto passare negli anni trascorsi insieme.

I comportamenti di Bill in passato non sono certo stati esemplari, ultimo tra tutti quel bacio scambiato con Brooke, e tornare a fidarsi di lui può essere davvero difficile.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: la gravidanza di Steffy

Prosegue intanto la gravidanza di Steffy, nell’incertezza e nella tensione generata dal fatto di non conoscere ancora l’identità del padre naturale del bambino. Sarà figlio di Liam o di Finn? Solo il test di paternità potrà rispondere a questa domanda, e la figlia di Ridge si appresta a recarsi dalla ginecologa per sottoporsi all’esame, accompagnata da Finn.

Per avere qualche altra notizia su questo evento che potrebbe sconvolgere la vita di molti, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.