Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 19 al 25 marzo 2022 ci svelano che a trovarsi sotto i riflettori sono ancora Liam e Hope, insieme a Steffy e Finn. Le conseguenze di quel tradimento infatti non tardano a farsi sentire. Ma vediamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 19 al 25 marzo 2022

Thomas rientra al lavoro, determinato a occuparsi di nuovi progetti. Le conseguenze di quella sera in cui Liam lo ha visto abbracciare il manichino con le sembianze di Hope, credendo che il Forrester stringesse davvero sua moglie però, continuano a creare tensioni. La rabbia e il dolore hanno infatti spinto lo Spencer a rifugiarsi da Steffy.

Steffy e Liam hanno raccontato quanto accaduto quella notte ai rispettivi partner, e la confessione è stata resa ancor più difficile dalla consapevolezza che la figlia di Ridge aspetta un bambino. Il figlio che Steffy porta in grembo sarà di Liam o di Finn? La tensione cresce nell’attesa di poter conoscere gli esiti del test di paternità.

Nel frattempo Steffy ha un confronto duro con Hope, che le grida in faccia tutto il suo disprezzo, mentre Liam si trova davanti allo sguardo accusatore di Finn, che lo insulta e non riesce a perdonargli quello che ha fatto.

Neppure la speranza di Steffy che il bambino che aspetta possa essere di Finn e non di Liam sembra placare la rabbia di Hope. Il dottor Finnegan invece ribadisce al Logan che, qualora il test dovesse dimostrare che il bambino è suo, Liam dovrà stare lontano da Steffy e smettere di approfittare di lei. Ma lo Spencer sembra avere imparato fin troppo bene la lezione, e il suo unico obiettivo adesso è quello di recuperare il suo rapporto con Hope. Sembra però che lei non sia ancora disposta a concedergli una seconda possibilità, e che neppure le ammissioni di Liam, che le dichiara di amarla più della sua stessa vita, riescano a farle cambiare idea.

Anticipazioni italiane Beautiful: matrimonio in vista per Zoe e Carter?

Carter chiede a Zoe di fissare la data delle nozze, ma la ragazza prova dei sentimenti per Zende. Proprio questo è il motivo che l’ha spinta ad agire in modo tale da impedire a Paris di lavorare nella stessa azienda del giovane.

Zoe ne parla con Zende, ma la reazione del Forrester Dominguez non è certo quella che la ragazza aveva sperato. Quando lei gli rivela che vorrebbe stare con lui, Zende gl irisponde che non è possibile.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: l’arrivo di Summer Newman

Un nuovo personaggio si affaccia nel panorama di Beautiful. Si tratta della bellissima Summer Newman, che vediamo giungere da Bill Spencer in compagnia di Wyatt. I motivi per cui la donna è stata convocata riguardano la possibile collaborazione tra la J.V.C., la sezione moda della Jabot Cosmetics diretta dalla Summer, e la Spencer Publications.

Summer Newman chiede informazioni su Sally a Wyatt e a Flo. Quali saranno i veri motivi che l’hanno condotta a Los Angeles? Gli appassionati più fedeli non tarderanno a notare il curioso intreccio con Febbre d’Amore, dove la Newman e la Spectra si sono trovate in competizione proprio per il ruolo di dirigente J.V.C.

A questo punto viene da chiedersi se a spingere Summer a Los Angeles sia stato veramente il contratto di collaborazione con la Spencer Pubblications o piuttosto il desiderio di scoprire qualche scheletro nell’armadio di Sally.

Per saperne di più su questo insolito crossover tra le due soap della CBS, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Qui, trovate le anticipazioni Beautiful Mediaset delle puntate.