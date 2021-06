Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 19 al 25 giugno 2021 ci svelano che la festa di ricongiungimento tra Brooke e Ridge non avrà l’esito sperato, a causa del piano messo a punto da Quinn.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 19 al 25 giugno 2021

È fatta: Brooke e Ridge sono tornati di nuovo insieme e per festeggiare la loro riconciliazione organizzano una festa a cui prende parte tutta la famiglia. Ma proprio durante i festeggiamenti sulla cornice digitale che Ridge ha regalato a Brooke appare un video che il Forrester non avrebbe mai voluto vedere.

Si tratta di una ripresa fatta da Shauna, che nel frattempo si sta preparando per tornare a Las Vegas, dove si vede Brooke e Bill che si scambiano un bacio. Convinta che l’uomo che ama stia per rimettersi con Brooke decide infatti di allontanarsi, anche se Flo cerca di dissuaderla. Proprio in quella conversazione con la figlia le confessa di aver assistito al bacio tra la rivale e Bill.

A preparare questa amara sorpresa a Ridge è stata Quinn e la scena non provoca solo umiliazione in Ridge ma anche in Katie. Il Forrester sferra un pugno in faccia a Bill e i tentativi di Brooke di accampare delle scuse risultano vani.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Brooke tenta di giustificarsi

Tutta la famiglia al gran completo assiste all‘umiliazione di Brooke che, accusata da Quinn, cerca in ogni modo di giustificarsi e piangendo chiede perdono a Ridge. Ma il Forrester senior è rimasto scioccato da quell’immagine, che ha sconvolto anche Katie. Entrambi sembrano non riuscire a perdonare il suo tradimento.

Shauna decide comunque di partire e, nel salutare la figlia, le racconta del video e le confessa che lei non avrebbe mai voluto che Ridge lo vedesse perché non avrebbe mai voluto farlo soffrire come invece sta soffrendo dopo aver assistito a quelle immagini così scioccanti.

Riuscirà Brooke a farsi perdonare da Ridge? Assisteremo ad un nuovo ricongiungimento, questa volta senza brutte sorprese? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

