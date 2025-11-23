La serie tv turca Another Love – approdata sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity lo scorso 6 ottobre – si prepara a regalarci un’altra settimana ricca di colpi di scena. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio della dizi turca il cui titolo originale è Bambaşka Biri. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate dal 24 al 28 novembre.

Anticipazioni settimanali Another Love: brutte notizie per Leyla

Nuray parla con sua zia, e la informa che la famiglia Gediz – ormai sommersa dai debiti – è in procinto di vendere la loro casa. Nurgul la mette in guardia, dicendole che secondo lei si tratta solo di un’invenzione elaborata ad arte per tenerla lontana.

Intanto Leyla scopre che l’appartamento nel quale vive è in realtà di Kenan. La giovane è sconvolta e decide di trasferirsi nella casa di famiglia. Non sa però che anche quell’immobile è a rischio, a causa di un debito fiscale molto alto.

Trame Another Love: Nevin tenta il suicidio

Nevin è consumata dal dolore e cerca di togliersi la vita. La donna assume una forte quantità di farmaci. Fortunatamente viene trovata da Idris, che si reca da lei convinto di trovarla in casa.

Quando suona il campanello e non risponde nessuno, l’uomo inizia a temere il peggio e forza la porta. I suoi sospetti sono più che fondati: Nevin è distesa sul divano priva di sensi!

Another Love, cos’altro accade nella dizi turca di Mediaset Infinity?

Refik consegna a Leyla le registrazioni fatte dalle telecamere dell’ospedale, nelle quali si vede Turan mentre parla con Idris. Leyla gli chiede di mantenere segreta la notizia, e contatta il Procuratore Capo.

Si reca poi in ospedale e va dritta nella stanza di Nevin. Alla presenza di Kenan, la supplica di rimanere accanto al figlio che continua ad amarla.

La rete di menzogne che ha abilmente costruito Nuray rischia di intrappolarla, mentre Leyla insiste e la invita a trovare il coraggio di rivelare a suo fratello Tahir la verità.