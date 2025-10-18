La nuova serie tv turca Another Love – approdata sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity lo scorso 6 ottobre – si prepara a regalarci un’altra settimana ricca di colpi di scena. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio di questa nuova dizi turca il cui titolo originale è Bambaşka Biri. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate dal 20 al 24 ottobre.

Anticipazioni settimanali Another Love: Leyla e Kenan indagano

Leyla e Kenan decidono di mettersi in viaggio e lasciano Istanbul per indagare sul Giocattolaio. La loro inchiesta sembra avere qualche risvolto importante quando incontrano Ahmet, l’ex editore di un giornale che potrebbe essere a conoscenza di alcuni fatti che potrebbero far luce su quanto accaduto il 7 settembre 1995.

L’uomo però all’inizio si mostra reticente, e oltre a fingere di non ricordare nulla, si rifiuta anche di mostrare ai due le vecchie copie del giornale.

Trame Another Love: l’aiuto di Ahmet si rivela decisivo

Subito dopo Ahmet torna sulla sua decisione, e decide di aiutare Leyla e Kenan. Grazie a lui, i due riescono a trovare l’orfanotrofio. Qui incontrano un senzatetto, che fa loro delle rivelazioni che provocano in Kenan una reazione emotiva inaspettata.

Intanto, Tahir viene convocato in procura per essere interrogato.

Ahmet fa delle rivelazioni a Leyla e Kenan riguardo alcuni dettagli su quello che accadde nell’orfanotrofio. Il suo racconto viene però interrotto dall’intervento di un sicario, che gli spara uccidendolo durante la conversazione.

Leyla è profondamente scossa da quanto accaduto sotto i suoi occhi, e si sfoga con Yasemin, mentre Kenan rivela alla madre di essersi innamorato.

Cos’altro accade nella dizi turca di Mediaset Infinity?

Nel frattempo, le ricerche di Ekrem proseguono, mentre li suoi familiari sono sempre più in ansia per i possibili sviluppi.

Tahir inizia a sospettare che sua madre nasconda qualcosa. A fargli nascere questo dubbio è il fatto che Sahinde fa una rivelazione importante: il padre aveva un grosso debito che non riusciva a saldare, e teme che a rapirlo siano stati gli strozzini.

Sarà davvero così? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news Another Love.