La nuova serie tv turca Another Love – approdata sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity lo scorso 6 ottobre – si prepara a regalarci un’altra settimana ricca di colpi di scena. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, allo scoccare della mezzanotte viene reso disponibile un nuovo episodio di questa nuova dizi turca il cui titolo originale è Bambaşka Biri. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate dal 13 al 17 ottobre.

Anticipazioni settimanali Another Love: Irfan si salva

Il piano elaborato da Dogan per uccidere Irfan fallisce, e all’ultimo minuto due agenti riescono a salvare l’uomo dalle fiamme.

Idris nel frattempo si mette in contatto con Turan, e gli svela tutta la verità su quanto accaduto. Ma il colpo di scena arriva poco dopo, quando durante una diretta TV Dogan legge un messaggio inquietante arrivato dall’assassino pubblicamente.

Trame Another Love: Kenan interrogato

Intanto Kenan viene convocato da Leyla e Turan in procura, e interrogato allo scopo di riuscire a chiarire il suo ruolo nella diretta televisiva. Qualcosa però non torna: Kenan afferma di non ricordare nulla.

L’uomo è sconvolto, e decide di sottoporsi a una visita medica per riuscire ad appurare le cause del suo vuoto di memoria.

Another Love, spoiler al 17 ottobre

Yasemin si reca da Leyla per aiutarla a scavare nel suo passato, e le due si concentrano sugli eventi del 7 settembre 1995.

Murat intanto, è sempre più preoccupato per Kenan e lo va a trovare a casa. Quest’ultimo appare tormentato dal fatto che i suoi vuoti di memoria si facciano sempre più frequenti.

Leyla continua a indagare sull’omicidio di Hamdi Altibay, ma ogni pista che segue sembra condurla a un punto morto. Decide così di parlare con l’unico testimone oculare – Irfan – e si reca in ospedale doc-ve l’uomo è ancora ricoverato dopo il tentato omicidio.

Kenan nel frattempo fa visita a sua madre, ma l’incontro lo lascia perplesso: una nuova personalità emerge.

Cos’altro accade nella dizi turca di Mediaset Infinity?

Dogan scopre che dietro il rapimento di Irfan c’è lo zampino di Ekrem e dei suoi uomini.

Subito dopo riaffiora anche un ricordo sepolto: nell’incendio all’orfanatrofio era coinvolto anche il padre di Leyla. E mentre Dogan prende una decisione estrema, Leyla scopre che lungo i corridoi dell’ospedale si aggirava un uomo misterioso, che indossava un cappello e una mascherina per non essere riconosciuto.