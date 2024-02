Il 2023 è stato l’anno di Annalisa, la cantante nata artisticamente ad Amici di Maria De Filippi, quest’anno torna sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2024 con il brano “Sinceramente”. Noi di SuperGuidaTv abbiamo avuto il piacere di intervistare Annalisa nella sede della Warner Music Italia a Milano e con lei abbiamo parlato del sulla partecipazione a Sanremo 2024.

Annalisa a Sanremo 2024 con “Sinceramente” – Intervista video

Annalisa pronta per Sanremo? Come stai vivendo questo momento? Chi vince va all’Eurovision. Ci pensi?

Molto intenso, siamo presi da tutti i preparativi. C’è anche molta gioia e molta voglia di essere lì sul palco. Non vedo l’ora di condividere questa canzone con tutti perché ci tengo molti, pecche credo che sia una bellissima continuazione di quello che è successo prima. Ci tengo a raccontare questo: che vado sul palco di Sanremo, come sono andata sui palchi presedenti. Ti dico di sì, ci penso all’eventualità di poter andare all’Eurovision, ma come credo ci pensino tutti gli altri miei colleghi. È una bella cosa per tutti, nel caso lo sarebbe anche per me.

C’è qualcosa di scaramantico che farai prima di salire sul palco? Un amuleto?

Non sono scaramantica, però mi piace portare qualcosa di caro, qualcosa che mi hanno regalato mia nonna, mio papà: Quindi ho questi oggetti nascosti da qualche parte. È anche un modo per portare con me sul placo la loro energia.

“Sinceramente” è il brano che porti a Sanremo: come nasce?

Nasce all’inizio dell’estate, quindi non è nata per Sanremo. Ad un certo punto si è capito che aveva un grande potenziale. È rimasta incompiuta per un certo periodo, poi ci siamo ritornati successivamente, per farla volare il più possibile. Sono molto felice del risultato, proprio perché in questa canzone ci sono tanti aspetti, tante caratteristiche, tanti elementi che sono importanti in questo mio momento, in questo mio racconto, che è poi “Siamo finiti nel vortice”. La canzone ha una tematica che per me ha un bel peso: ed è la libertà. Di libertà parlo spesso, se in Bellissima parlo della libertà di condivisione e in Mon amor, parlo della libertà di amare chi si vuole, in Ragazza sola, anche nello stare sola, in Sinceramente parlo della libertà in generale. Libertà di tenersi stretti i propri spazi, i propri modi di gestire le persone, senza essere brigliati da nessuno, giudicati da nessuno, ma essere compresi.

Alla serata delle cover sarai con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia – “Sweet dreams (Are made of this)” degli Eurythmics: raccontati questa scelta?

A me loro piacciono molto. Mi piace molto il loro progetto, il loro modo di scrivere. Trovo che in realtà nei nostri mondi ci somigliamo un po’, abbiamo tanti cose in comune. poi anche il pezzo che ho scelto, “Sweet dreams”, proprio per questi motivi ho pensato sarebbe perfetto da fare con loro, proprio perchè consente a me il mio modo di oggi, con la stessa energia e lo stesso approccio di quando porto Sinceramente, o quando salgo su un palco per un concerto.

FantaSanremo: come ti stai organizzando?

Organizzando non ancora ma, sto studiando, sto prendendo visione dettagliata del regolamento, per cercare di dare qualche soddisfazione.

Orgogliosa di essere in gara a Sanremo con quale cantante?

Ti voglio citare Fiorella e Loredana, due grandi donne che hanno fatto la storia.

Il 2023 è stato il tuo anno, successi musicali, classifiche, il matrimonio, il primo Forum di Assago: che anno è stato se dovessi descriverlo? Il ricordo indelebile del Forum?

Un anno fondamentale, ricchissimo, travolgente, pieno di grandissime soddisfazioni, pieno di riscatti che ho sempre sperato, forse anche creduto, ma che non mi aspettavo che arrivassero così importanti. Un ricordo del Forum, nel momento in cui ero appesa al tetto. Ho sentito il boato.

Tu arrivi da Amici: hai sentito Maria De Filippi? Cosa ti ha detto?

Si certo, nei momenti importanti della mia vita c’è bisogno di Maria. Una chiacchiera, qualche consiglio e un in bocca al lupo.

Hai la possibilità di dire qualcosa alla Annalisa bambina: cosa le diresti?

Le direi che non porsi limiti è fondamentale perché ti consente di spingerti oltre.

Due video sono diventati virali: il duetto con Elodie e Amadeus che ti blocca all’ultimo dell’anno. Cosa hai pensato? E cosa ci dici della parodia di Brenda Lodigiani? L’hai sentita? Ti diverte?

Il duetto con Elodie è stato un momento pazzesco, atteso da molte persone e anche da me. È stato molto bello, non mi aspettavo così tanta passione e così tanto entusiasmo, è stato pazzesco, sembrava che venisse giù tutto. Felicità estrema perchè è stato un bel momento di condivisione femminile, è venuto fuori un bel messaggio e ne vado proprio fiera. Quello del Capodanno è stato un momento meraviglioso, direi iconico, non lo dimenticherò per tutta la vita. E meno male che qualcuno dal pubblico mi faceva segno, se no io ciano, a quest’ora ero ancora la. Brenda Lodigiani, non mi immaginavo di essere un personaggio da parodia, ma a quanto pare si, e sta parodia funziona anche di brutto. Credo che sia anche un grande attestato di popolarità. Lei è stata molto carina quando le hanno chiesto, è molto divertente questa cosa.

Il cinema o la conduzione tv è un mondo che ti affascia?

Si, mi affascinano, mi interessano. Se mi chiedi di diventare parte di quei mondi è diverso. Forse mi affascina una cosa più dell’atra, ma ci deve essere comunque sempre un filo conduttore che è la musica, o comunque un certo tipo di approccio. Io ci tengo a rimanere focalizzata nel mio mondo, se metto dei piedi di qua e la ci deve essere una ragione.

Cosa ti aspetti per il futuro e quali progetti ci sono?

Domandone: nel futuro immediato c’è solo Sanremo, spero di riuscire a salire su quel placo e dare il massimo. Se succede questo sono soddisfatta. Qualche mese dopo c’è il mio tour. Non vedo l’ora di tornare ad appendermi come al Forum ed essere accolta dalla gente. Poi c’è questa bellissima cosa dell’Arena di Verona che è un’altra cosa meravigliosa.