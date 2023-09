Anna Pettinelli è sbarcata alla Mostra del Cinema di Venezia 2023 per condurre per il decimo anno consecutivo il Premio Starlight. Noi di SuperGuidaTv abbiamo incontrato la conduttrice e speaker radiofonica e con lei abbiamo scambiato qualche battuta sui suoi prossimi impegni televisivi che la vedranno tornare nuovamente ad Amici, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi, in veste di docente. Ecco cosa ci ha rivelato Anna Pettinelli durante la nostra intervista.

Anna Pettinelli: intervista alla docente di Amici

Anna Pettinelli al Premio Starlight a Venezia 80: che emozione è tornare nuovamente alla conduzione di questo prestigioso riconoscimento?

“Sono anni che lo faccio, sono assolutamente di casa qui a Venezia. È un premio che ogni anno cresce sempre di più con ospiti internazionali ed italiani. Si parla di sociale, vengono messi in luce i cortometraggi, mi piace molto”.

Tornerai ad Amici di Maria De Filippi in veste di docente: quali emozioni hai vissuto quando hai ricevuto la proposta?

“Ero molto contenta, sono molto contenta. Sono sempre stata in ottimi rapporti con loro, quindi non era un addio ma un arrivederci, ed è stato così”.

Ritroverai Rudy Zerbi: cosa dobbiamo aspettarci tra voi due?

“Non saprei, se non saremo d’accordo evidentemente non saremo d’accordo. Niente di preordinato. In tutto quello che vedete in tv tra me è Rudy non c’è niente di preordinato, nasce tutto all’impronta, non c’è un copione che seguiamo. Quindi se non saremo d’accordo probabilmente lo dimostreremo”.

Ad Amici quest’anno sarai più buona, più cattiva o stabile?

“Io non sono né buona, né cattiva e né stabile. Cerco di dare una mano ai ragazzi, e di far venire fuori il loro talento. Mi metto al loro servizio. Poi, è evidente che se ci sono delle cose che non vanno bene mi sentono. Non sono né cattiva né buona, spero di essere giusta”.

Il video dell’intervista verrà caricato in seguito