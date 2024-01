Immagina di essere Angelina Mango, una ragazza dolce, per certi versi anche timida, porti il peso sulle spalle di un cognome ingombrante, che forse ti lancia ma forse ti trattiene al patronimico, all’essere “figlia di” prima che un’artista. Sei figlia di Pino, Pino Mango, quel padre che hai perso 10 anni fa mentre svolgeva la sua passione: cantare. Tu eri piccola, Angelina, ma una cosa l’avevi già capita: quella passione che mio padre ha portato avanti fino alla morte, sarà la tua ragione di vita.

Angelina Mango a Sanremo 2024 canterà una canzone di suo padre Pino mango: sarà una festa

E sarà una grande festa, sarà tutto un “potevo ballare con lui” perché tanto “ci pensiamo domani”, sarà divertimento. Sì, ma ora c’è Sanremo, il tuo primo Sanremo, e tolta l’emozione della prima volta ne avrai un’altra ancora più grande, struggente, nella serata di venerdì.

Immagina di essere Angelina Mango, dicevamo, di scendere quella scale dell’Ariston, di buttare fuori i grossi respironi pieni di tensione, che cresce a ogni gradino che ti separa dal palco e dal microfono. Avevi detto che non lo avresti fatto, che non saresti stata in grado di cantare una canzone di colui che ti ha dato quel cognome che è come un macigno sulle spalle. Ma ora devi, ora è giunto il momento di trasformare il macigno in un paio d’ali e prendere il volo, di dire grazie nel modo più intimo e delicato.

Immagina di essere Angelina Mango, di essere sul palco più importante d’Italia e di riparare la tua voce rotta dal pianto per cantare “Nonostante tu sia la mia rondine andata via…”.

Quella sera, quel venerdì, Pino sarà lì con la sua Angelina e canteranno insieme. Di nuovo e per sempre, e questo è semplicemente un atto d’amore ❤️