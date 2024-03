Angelina Mango, reduce dal successo dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024, si prepara per prendere all’Eurovision Song Contest 2024 dove sarà protagonista per l’Italia dal 7 all’11 maggio. La cantante, ieri sera, domenica 17 marzo 2024, è stata ospite di Che Tempo Che Fa, programma condotto sul NOVE da Fabio Fazio, e si è esibita sulle note del nuovo singolo dal titolo “Uguale a me”.

Angelina Mango a Che tempo che fa, canta “Uguale a Me” – Video

La cantautrice Angelina Mango, ieri a Che Tempo Che Fa si è esibita con “La noia”, brano portato al successo al Festival di Sanremo di quest’anno con cui la Mango ha vinto la kermesse canora italiana. Il brano è stato accorciato per rientrare nei canoni stabiliti dal regolamento dell’Eurovision Song Contest 2024. Ogni pezzo, infatti, deve avere una durata massima di 3 minuti. In studio, Angelina ha, poi, cantato un pezzo del nuovo brano che finirà nel suo prossimo disco, “Uguale a me”. “Ho passato molto tempo in studio. Uscirà!”, ha annunciato l’artista durante la sua ospitata nel programma domenicale di NOVE. Ecco di seguito parte del brano.

“C’è qualcosa di speciale, come me e te, persi nelle strade sbagliate. Non fa niente. Dici non vengo, troppa gente, accenti strani, ma niente male, solo persone. E tu sei uguale a me, e tu sei uguale a me, e tu sei uguale a me. Accenti strani, ma niente male, solo persone”.

Uguale a me.@angelinamango_ ci emoziona facendoci sentire in anteprima questa canzone che sarà contenuta nel suo nuovo album ❤️ #CTCF pic.twitter.com/bwhhCcOy5w — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 17, 2024

Nino Frassica sullo sfondo del cellulare della Mango: ecco perchè?

Angelina Mango si unisce a tutti gli altri ospiti durante la fase del programma dedicata al “Tavolo”. La cantautrice italiana, rispondendo a una domanda del padre di casa Fabio Fazio, racconta del perchè sul suo cellulare c’è la foto di Nino Frassica. La cantante alla domandi di Fabio Fazio risponde: “Tutto real! Quando accendo il telefono voglio sentirmi allegra. Lui mi mette di buon umore”.