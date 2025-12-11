Angelica Bove supera la selezione del 9 dicembre e conquista un posto tra i sei finalisti di Sanremo Giovani 2025 grazie al brano Mattone. La cantante approda così alla serata conclusiva Sarà Sanremo, prevista per sabato 14 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò. Il singolo porta la firma produttiva di Federico Nardelli, autore insieme a Matteo Alieno e alla stessa Bove. La canzone è già uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnata da un videoclip diretto da Brando Bartoleschi e realizzato da Image Hunters. Mattone è un pezzo intimo, che affronta il peso delle emozioni e la difficoltà dei periodi più complessi. La giovane artista racconta la fatica di convivere con ciò che fa male, ma anche la ricerca di un equilibrio nuovo. Attraverso una scrittura delicata, Bove lascia emergere la sua profondissima sensibilità.

Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva ad Angelica Bove

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Angelica Bove. “E’ un’emozione unica, meravigliosa sapere di essere arrivata in finale. E poi è sempre bello cantare il pezzo dal vivo”, ha detto ai nostri microfoni. Proprio lo scorso anno Angelica aveva partecipato a Sanremo Giovani ma l’esito non era stato dei migliori: “C’è stato un percorso di crescita artistico e personale, sto lavorando anche ad un disco. Al di là delle aspettative mi sento diversa”. Il 14 dicembre Angelica Bove si giocherà la finale. In caso di esito positivo, si esibirà poi a febbraio sul palco del Teatro Ariston: “Per me il Teatro Ariston è un simbolo importante di riconoscimento”.

Angelica ha parlato poi del suo brano “Mattone”: “E’ nato prima di andare in studio dalle chiacchiere che ho fatto con il mio migliore amico che è anche uno degli autori del pezzo, Matteo Alieno. Mi sono sfogata sul mio passato, sui miei dolori e anche sull’amore che ho vissuto”. Tra le eliminazioni che non si aspettava c’è quella di Petit: “Al di là del fatto che simpatizzo per lui perché lo adoro, è un artista che stimo molto”.