Può un film trattare con leggerezza un tema importante? Ci riesce perfettamente Amore, cucina e curry, una piacevole commedia sentimentale che, attraverso la gastronomia, affronta il problema della diversità e dell’inclusività.

La pellicola, che può contare sulla recitazione come al solito strepitosa del premio Oscar Helen Mirren, va in onda nella prima serata di Mercoledì 19 Luglio su Rai Uno. Vi diciamo cosa c’è da sapere sul suo conto.

Amore, cucina e curry: la trama in breve e il cast

Siamo in Francia, dove Madame Mellory, una severa ed arcigna signora di una certa età, dirige con piglio deciso un ristorante stellato. Quando un giovane indiano apre un bistrot a conduzione familiare dalla parte opposta della strada, per lei cominciano i guai in quanto il nuovo arrivato le “ruba” i clienti. Hassan è un cuoco abile e la scaltra chef se ne accorge, quindi decide di prenderlo sotto la sua ala protettiva. Non sarà né facile né immediato ma, alla fine, i due riusciranno a capirsi e a volersi bene.

Per quanto riguarda il cast, accanto ad Helen Mirren, troviamo Manish Dayal e Om Puri.

Curiosità sul film

Amore, cucina e curry è una commedia del 2014 diretta da Lasse Hallstrom, lo stesso regista di Chocolat.

La convivenza pacifica e proficua tra popoli e culture diverse è la vera tematica della pellicola, al di là dell’abilità culinaria sfoggiata dai protagonisti. Di seguito vi sveliamo alcune curiosità sul film: