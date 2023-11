Torna Amore Criminale in prima serata su Rai3. Il programma che racconta e ricostruisce le terribile storie di violenza sulle donne e femminicidio riparte con una nuova stagione. Ecco le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 16 novembre 2023.

Amore Criminale torna stasera su Rai1, la storia di Aurelia

Giovedì 16 novembre 2023 dalle ore 21.20 su Rai3 appuntamento con la nuova stagione di Amore Criminale, il programma condotto anche quest’anno da Emma D’Aquino. Sono passati sedici anni dalla prima edizione trasmessa nel 2007, ma da allora nulla è cambiato. Il format televisivo che ha lo scopo di denuncia sociale del tragico fenomeno della violenza sulle donne torna con tante nuove tragiche storie di donne barbaramente uccise o vittime di violenza da parte dei loro mariti, fidanzati e compagni. Non solo, la redazione del programma accoglie le numerose richieste di aiuto che inviano le donne e le smista presso i vari Centri Antiviolenza situati in ogni regione italiana.

Nella puntata di debutto della stagione 2023, Emma D’Aquino racconta e ricostruisce la terribile storia di femminicidio di Aurelia Laurenti, la donna uccisa da 32 anni in provincia di Pordenone. Aurelia conosce il suo compagno durante una vacanza estiva. Entrambi sono giovani e felici. Si innamorano e iniziano una storia a distanza durata per 10 lunghi anni. Ad un certo punto i due decidono di fare un passo importante: convivere in una villetta in provincia di Pordenone.

La storia di Aurelia ad Amore Criminale 2023

La convivenza in una villetta in provincia di Pordenone è la realizzazione di un vero e proprio sogno per la giovane Aurelia che diventa anche mamma di due splendidi bambini. Un sogno che molto presto diventa un incubo, visto che la donna inizia ad avere una serie di problemi con il compagno. Il rapporto si fa teso e conflittuale precipitando in una brutta spirale che ha un epilogo davvero tragico.

E’ il 25 novembre del 2020, proprio nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne, che Aurelia viene uccisa dal compagno.

Ricordiamo che Amore Criminale è un programma realizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato e con il Patrocinio della Ministra per la Famiglia la Natalità e le Pari Opportunità. L’appuntamento è tutti i giovedì in prima serata su Rai3.