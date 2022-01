Il Covid sbarca nella scuola di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. A quanto pare sono risultati positivi al tampone alcuni ballerini professionisti. A causa di questa positività al Covid salta la puntata di Domenica 30 gennaio 2022.

Amici di Maria De Filippi: Covid nella scuola di Canale 5

La puntata di Amici di Maria De Filippi, che sarebbe dovuta andare in onda domenica 30 gennaio 2022, e che solitamente viene registrata qualche giorno prima della messa in onda, non andrà in onda per la mancata registrazione di questa settimana a causa della positività al Covid di alcuni ballerini professionisti.

A quanto pare nel giorno stabilito per la registrazione della puntata, tale appuntamento non è avvenuto. Poco prima dello svolgimento delle riprese, infatti, il pubblico che sarebbe dovuto entrare negli studi televisivi ha appreso che la registrazione è saltata, a causa di motivi non ben specificati e che la registrazione era rimandata a data da destinarsi.

Domenica 30 gennaio 2022 Amici di Maria De Filippi non va in onda: cosa al suo posto?

Al posto del consueto appuntamento domenicale con la scuola di Amici di Maria De Filippi andrà in onda uno speciale (inedito), sempre dedicato alla scuola di Canale 5, realizzato con un montaggio e quindi senza la consueta puntata all’intenso dello studio televisivo e quindi senza la presenza di Maria de Filippi.

Amici di Maria De Filippi: quando riprenderanno le registrazioni?

In un primo momento sui social girava la notizia di tre allievi della scuola risultati positivi al Covid. Poi la precisazione che non si tratterebbe di tre allievi della scuola di Canale 5 ma di alcuni ballerini professionisti che lavorano all’interno del talent. In merito alla ripresa delle registrazioni settimanali, a quanto pare al momento non è ancora nota la data della prossima registrazione della puntata domenicale di Amici.

Seguiranno aggiornamenti in merito alla situazione e alla data della prossima registrazione della puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi.