Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni del Serale in onda sabato 20 aprile 2024 su Canale 5 in prima serata? Ecco tutti gli spoiler delle talpe di Amici News. Siamo pronti, come ogni settimana, per una ricca e dettagliata telecronaca di quello che vedremo sull’ammiraglia Mediaset in base a quanto accaduto nella registrazione odierna tenutasi presso gli studi Elios di Roma. Chi sarà eliminata tra Sarah e Lil Jolie? Chi andrà al ballottaggio finale e quindi a rischio eliminazione?

Amici di Maria De Filippi anticipazioni e ospiti

Nuova puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi e nuovi ospiti. Chi ha convocato per l’occasione la conduttrice del talent di Canale 5? Per ora nelle precedenti puntate abbiamo visto diversi artisti e comici tra cui: Gaia, Tananai, Ermal Meta, Barbara Foria, Vincenzo De Lucia e altri. Sabato 20 chi ci intratterrà? Le talpe di Amici News ci svelano la presenza di:

ospite musicale

ospite comico

giudici: Giuseppe Giofré, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi

Amici 23 eliminato: chi esce tra Sarah e Lil Jolie?

La scorsa puntata si è conclusa con un colpo di scena. Al ballottaggio finale vi erano Sarah e Lil Jolie. Nessuna delle due però è stata eliminata. Perché? Michele Bravi non ha votato, si è alzato ed è andato a parlare con la produzione non riuscendo davvero a decidere tra le due. Bravi ha proposto di affidare a ciascuna un brano e di metterle così alla prova. Cosa accadrà? Chi sarà l’eliminata: Sarah o Lil Jolie?

La prima manche

Cosa è accaduto nella prima manche della nuova puntata del Serale di Amici 23? Chi si è sfidato?

Seconda manche

Chi è sceso in pista per la seconda manche?

Guanto di sfida prof: chi ha vinto?

Nuovo guanto di sfida tra i prof. La prima settimana hanno vinto Zerbi e la Celentano. Poi la medaglia è passata ad Emanuel e Lorella e successivamente si è giunti ad un nulla di fatto perché ciascun team di professori ha preso un punto. L’ultima settimana, anche per aver dimostrato di saper cadere e rialzarsi, hanno vinto Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Ora? Gli Zerbi-Cele riusciranno a riportarsi in vantaggio sui competitor?