La corsa verso il Serale si fa sempre più intensa. Cosa è accaduto ad Amici di Maria De Filippi? Ecco le anticipazioni della puntata di domenica 16 febbraio 2025. Siamo in grado di fornirvi – come ogni settimana – tutti gli spoiler. Sfide, gare, ma soprattutto nuove possibili maglie d’oro. Ecco tutte le novità su quanto è accaduto nella scuola più spiata del piccolo schermo. Cosa vedremo domenica pomeriggio?

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni: gli ospiti della nuova puntata

Tutto pronto per una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Le anticipazioni ci parlano in primis degli ospiti presenti in studio. Con i grandi nomi della musica nazionale impegnati a Sanremo 2025 e con molti ex artisti della scuola in gara, chi ha convocato la conduttrice come ospiti musicali e giudici delle varie sfide? Ecco i nomi dei Vip presenti.

Ricordando che questo articolo è protetto da copyright. Si prega alle testate e ai siti web che intendono riprenderlo di citare la fonte e includere un link attivo diretto all’articolo originale, ringraziamo per la collaborazione nel rispettare i diritti d’autore e contribuire alla corretta diffusione delle informazioni.

Chi vi sarà in puntata?

giudici delle gare :

: ospiti musicali:

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO a registrazione terminata +++

Amici 24: chi va al Serale?

Settimana scorsa Antonia e Alessia hanno ottenuto la maglia d’oro e il passaggio al Serale. Questa settimana a chi tocca?

Gara canto: cosa dice la classifica?

Ora che non ci sono più sfide la classifica della gara canto è divenuta super importante per capire chi ottiene la possibilità di accedere al Serale. Come è andata questa settimana? Ecco tutti i dettagli

La classifica della gara ballo

Come è andata invece ai ballerini?

++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO ++