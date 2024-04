Gaia, allieva di Amici 23, ha subito un infortunio al ginocchio e sarà sostituita da un’altra ballerina fino a quando non potrà tornare a ballare. Ma esiste un precedente nel talent dove era accaduta una cosa simile? Scopriamolo insieme.

Amici di Maria e Filippi, il precedente: Gaia sostituita al serale come Francesco Mariottini

Nella puntata di Amici 23 andata in onda mercoledì 10 aprile su Canale 5, abbiamo visto Maria De Filippi collegarsi in casetta per comunicare a Gaia gli esiti dei suoi esami. La ballerina infatti durante le prove si è infortunata ad un ginocchio e dovrà restare ferma per tre settimane. Lo stop però è incompatibile con la gara e Gaia quindi si sarebbe dovuta ritirare come accaduto ad altri allievi che avevano subito infortuni nella scuola. Prima di lei infatti anche Andreas Muller e Mattia Zenzola si erano fatti male e avevano dovuto abbandonare Amici. Ai due ballerini era stata data l’opportunità di tornare il prossimo anno. Una chance che entrambi hanno colto appieno, dato che poi vinsero le rispettive edizioni.

Anche a Gaia, Maria De Filippi ha proposto di tornare ma ha avuto un’alternativa: quella di rimanere nel programma e venir sostituita da una ballerina. La proposta è arrivata da suo insegnante Raimondo Todaro che ha spiegato come nel corso delle edizioni del talent era già accaduta una cosa del genere. Ma a chi e quando?

Spulciando negli annali del programma, e anche grazie all’aiuto dei fan sui social, siamo risaliti ad un precedente. Si tratta di Amici 7, andato in onda nel lontano 2008. Durante una puntata il ballerino Francesco Mariottini, che ora stiamo vedendo nel cast di Amici come professionista, fu sostituito durante una prova. Anche lui si era fatto male e al suo posto scese in pista Cristina Da Villanova, allieva durante il pomeridiano del talent che era stata eliminata ad un passo dal serale dalla classifica di sbarramento. La giovane si esibì al serale al posto del ballerino.

Chi ballerà al posto di Gaia al Serale?

In tanti si domandando chi prenderà il posto di Gaia al serale di Amici 23. Il nome più gettonato è quello di Lucia, ultima eliminata nella scorsa puntata. Se la sua sostituta dovesse andare avanti, per le prossime tre settimane, Gaia si ritroverebbe a ballare direttamente in semifinale.