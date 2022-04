Cosa ci preannunciano le anticipazioni in merito ad Amici 21 ovvero alla quinta puntata del Serale del talent di Canale 5 in onda sabato 16 Aprile 2022? Durante la serata del Sabato Santo, in attesa della Pasqua, nella scuola di Maria De Filippi ne accadranno di tutti i colori. Il pubblico di affezionati dovrà prepararsi ad una sola eliminazione, al contrario delle due a cui eravamo abituati, ma comunque una eliminazione molto pesante. Sicuramente si creerà ampio dibattito nei prossimi giorni. Ecco tutte le ultime news in merito alla puntata già registrata.

Amici 21 anticipazione: gli ospiti di Maria De Filippi

Iniziamo dalle anticipazioni sulla quinta puntata del Serale di Amici 21 che faranno sicuramente piacere a molti fan del talent. Una band, in questi ultimi mesi, è tornata a riunirsi e ha deciso di sancire il proprio nuovo cammino tornando all’interno del programma tv che le ha regalato grande fama.

Di chi stiamo parlando? Dei Follya ovvero i Dear Jack. Ve li ricordate? La band arrivò seconda ad Amici 13, l’edizione vita da Deborah Iurato. Grazie al talent il gruppo venne coinvolto in numerosi progetti e realizzò la colonna sonora per una fiction di enorme successo di Rai 1 con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Poi, poco dopo, arrivò la notizia che nessuna fan avrebbe mai voluto conoscere. Lo scioglimento. I Dear Jack hanno cercato di andare avanti anche senza il loro cantante di punta, ma le cose non sono andate affatto come speravano. Separati, leader e band, non sono riusciti a ottenere quanto speravano. Dopo anni di silenzio e di astio, a quanto pare le cose sono cambiate e la band è tornata insieme, cambiando nome.

Cosa suoneranno sul palco di Amici? Come li accoglierà Maria De Filippi? Riusciranno a ottenere il successo raggiunto con Amici 13?

Amici 21 eliminato quinta puntata Serale: attenzione spoiler

Altri spoiler sulla quinta puntata del Serale di Amici 21? Ebbene come annunciato dalle talpe del Vicolodellenews.it sarà una Pasqua amara per i fan di una ballerina in particolare. Dopo essere stati abituati a vedere due eliminati ogni sera, questo sabato assisteremo ad un ballottaggio a tre e ad una sola eliminazione, ma si tratterà di una eliminazione importante.

A sfidarsi per la permanenza all’interno della scuola saranno: Serena, Dario e Carola. Serena, però, verrà subito salvata e così a giocarsi il tutto e per tutto saranno il ballerino fortemente voluto da Veronica Peparini. e la pupilla di Alessandra Celentano. Ad avere la peggio, però, sarà proprio Carola. Come la prenderà la Celentano? Quale sarà il suo contro-attacco ora che le è rimasto solo Michele?