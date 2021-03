Cosa accadrà quest’oggi nella scuola di Amici 20? Le anticipazioni sugli ospiti e sulla registrazione avvenuta venerdì ci rivelano che nella puntata di sabato 6 marzo verranno eletti i primi talenti che accederanno al Serale. Tenetevi dunque ben saldi sulla sedia. Ci sono spoiler pronti a sconvolgervi.

Amici 20 ospiti: Maria De Filippi accoglie Il Tre

Sarà una puntata davvero scoppiettante quella di Amici 20 in onda sabato 6 marzo 2021. Perché? Mentre i professori di canto e ballo saranno impegnati a decidere chi mandare al Serale e in che modo, Maria De Filippi ospiterà in studio, per stemperare la tensione, il rapper Il Tre.

L’artista, giunto per la prima volta sul palco del talent di Canale 5, farà ascoltare a tutti i presenti e al pubblico a casa il suo nuovo singolo intitolato Il tuo nome. La canzone è estratta dal suo album di debutto denominato Ali – Per chi non ha un posto in questo mondo.

Serale Amici 20: chi sarò il direttore artistico?

Chi sarà il direttore artistico del Serale di Amici 20? Secondo le anticipazioni rilasciate dal Vicolodellenews.it in merito all’ultima registrazione del talent, Giuliano Peparini ha abbandonato il campo. Il coreografo, di fama internazionale, giunto in studio per valutare i talenti di quest’anno, annuncerà di non prendere parte al talent.

Come mai? Cosa ha spinto Peparini ha rinunciare alla prima serata Mediaset? Il motivo annunciato riguarda il fatto di aver presenziato a ben tre edizioni di seguito ovvero: Amici, Amici Celebrities e Amici Speciali e di non sentirsi dunque carico al 100% ma al 70%.

Come faremo senza i suoi quadri?

Nel passato è già accaduto che Peparini lasciasse Amici. In quell’anno arrivò, all’epoca di Amici 17, Luca Tommassini.

Chi accede al Serale di Amici 20: cantanti e ballerini

Nella puntata di sabato 6 marzo si faranno sempre più accese le discussioni sui talenti che dovranno accedere al Serale di Amici 20. Cosa accadrà? Alcuni dei ragazzi otterranno l’ambito pass grazie alla classifica.

In settimana Rudy Zerbi ha fatto una specifica richiesta, sollevando numerose polemiche e mandando nello sconforto parecchi ragazzi.

La proposta di Zerbi sarò accettata in parte. Ad andare al Serale saranno i primi tre in classifica e quest’ultima verrò svelata esibizione dopo esibizione.

Scopriremo così che al terzo posto vi sarà, a sorpresa, Gaia. Al secondo Sangiovanni e al primo Enula.

Saranno loro tre i primi cantanti ad accedere al Serale di Amici 20.

A decidere i primi due ballerini, invece, sarà la classifica stilata da Giuliano Peparini dopo le esibizioni. Il coreografo, non più direttore artistico del Serale, regalerà la maglia a: Samuele e Rosa. Quest’ultima, felicissima per il traguardo raggiunto, scherzerà con Alessandra Celentano che le ha sempre detto che non le avrebbe nemmeno mai dato la maglia per l’ingresso nella scuola.