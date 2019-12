Ecco le anticipazioni e gli ospiti di Amici 19. Curiosi? Chi approderà in studio? Chi verrà eliminato e cosa accadrà nella nuova puntata del talent di Maria De Filippi? Ebbene tornerà a casa la bravissima Emma Marrone. L’artista presenterà, sul palco dove tutto ha avuto inizio, il suo ultimo singolo e lancerà il suo nuovo tour. Nella scuola, però, sarà anche tempo di eliminazioni. Quali? Come sapevamo i ragazzi sarebbero dovuti essere solo 16.

Amici 19 ospiti: Emma Marrone e il nuovo singolo

Nello studio di Amici 19, per la puntata di sabato 14 dicembre 2019, Maria De Filippi ospiterà Emma Marrone. La cantante, vincitrice del talent, ritornerà pertanto in quella che, ormai, è casa sua. Davanti a coloro che l’hanno vista crescere, ma che hanno anche assistito al suo ritorno in studio come coach dei nuovi talenti, ascolteranno insieme al pubblico in studio e a quello a casa il nuovo singolo. Ebbene sì la Marrone presenterà a tutti, con una esibizione ricca di energia, il singolo: Stupida Allegria.

La cantante, poi, sotto gli occhi vigili di Maria De Filippi, annuncerà a tutti il nuovo tour dopo la nuova battaglia vinta. Solo qualche giorno fa, infatti, Emma ha fatto alcuni controlli per sapere come stava procedendo il tutto, dopo lo stop forzato di qualche mese fa. Grazie al suo sorriso e al suo pollice alzato, però, i fan hanno potuto tirare insieme a lei un sospiro di sollievo. Tutto va infatti per il meglio.

Amici 19 anticipazioni: gli eliminati e i nuovi talenti a rischio

Cosa succederà ancora ad Amici 19 nella puntata in onda sabato 14 dicembre 2019? Ecco alcuni spoiler riportati su Twitter e sul sito Ilvicolodellenews.it. Come sappiamo ormai i ragazzi dovranno passare da 18 a 16. In settimana, però, è già stato eliminato il danzatore Alioscia, ovvero colui che aveva emozionato i fan della televisione perché lo avevano riconosciuto come uno dei piccoli protagonisti di un vecchio programma di Paolo Bonolis. Il numero dei talenti della scuola di Amici 19 si è così ridotto a 17.

Per l’eliminazione mancante, quindi, si sono scontrati Stefano e Inico. Ad andare a casa, dovendo rinunciare alla possibilità di rimanere nella scuola, sono stati proprio questi ultimi. A decretare la loro uscita sono stati i professori con un voto unanime.

Spazio poi ad una grossa novità. Maria De Filippi, per scombinare le carte in tavola, si è inventata un mini torneo in cui i protagonisti sono stati i sei migliori della settimana. Fra di loro: Gaia, Niv, Jacopo, Skioffi, Javier e Federico. Solo Skioffi, però, è finito nell’elenco in quanto votato dai compagni e non dai professori. Gli altri dieci ragazzi hanno avuto l’opportunità, e continueranno ad averla anche la prossima settimana, di sfidare i migliori per prendere il loro posto. Francesco ha quindi subito tentato di rubare la sedia a Jacopo, ma non c’è riuscito. Giulia a Gaia e con grande sorpresa di quest’ultima, Rudy ha fatto vincere la prima.

Spazio infine alla sfida a squadre. Quella di Nyv ha avuto la meglio e alla fine sono finite in sfida sia Giorgia che Martina oltre che David Angelo. Le prime due hanno superato brillantemente la prova. L’ultimo, invece, dovrà effettuare la sfida, perché ultimo in classifica, la prossima settimana.