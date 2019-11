Amici 19 anticipazioni: svelato il nome della prima eliminata

Se non volete leggere anticipazioni sulla nuova puntata di Amici 19 in onda nel primo pomeriggio di sabato 30 novembre 2019, non dovete proseguire oltre. Come accaduto nelle precedenti settimane, infatti, il talent di Maria De Filippi è stato registrato venerdì nel tardo pomeriggio – sera. Su Twitter hanno iniziato pertanto a comparire news in merito a quanto accaduto negli studi Elios. Ecco quindi un po’ di anticipazioni succulente. Se siete curiosi proseguite pure con la lettura. Leggere cosa è accaduto agli allievi, soprattutto quando ancora non li si conosce, non rovina il gusto di guardare poi la puntata!

Amici 19 anticipazioni: la delusione

Giornata nera per Valentin che, oltre ad essere mandato in sfida, dopo che la sua squadra perderà nelle battaglie interne, si ritroverà fra i più scarsi nella lista stilata dai compagni.

Il ballerino di danze latino-americane, sentendosi così alquanto bistrattato, manifesterà alla conduttrice del talent di Canale 5 la sua volontà di abbandonare lo studio a fine puntata, ma soprattutto abbandonare la scuola. Dopo aver fatto di tutto per tenersi l’ambitissima maglia nera, dopo aver creato parecchio clamore nella scuola e aver fatto litigare Alessandra Celentano con Timor, Valentin annuncerà di voler gettare la spugna.

Glielo permetteranno? L’allievo sottolineerà di sentirsi poco apprezzato, anche dai professori che a quanto pare non ritengono degna di nota la sua specializzazione nei balli latini al post che in modern, classico o hip hop.

Nonostante Natalia Titova, rientrata in studio per consolarlo e per ribadirgli il suo appoggio, Valentin sembrerà davvero intenzionato ad abbandonare Amici 19.

Amici 19: la prima eliminata dalla scuola

Cos’altro accadrà in puntata? Ebbene Martina proporrà di prendere il posto di Jacopo in sfida. Affronterà il duello e ritornerà al posto vincitrice. Skioffi si rimetterà la maglia nera in quanto ha sostenuto una sfida settimana scorsa. Jacopo verrà salvato da Anna Pettinelli. La professoressa lo interrogherà davanti a tutti e vista la sua risposta giusta, lo salverà dalla sfida. Gaia sarà costretta a mettersi alla prova, ma riagguanterà il suo banco senza problemi.

La squadra di Gaia, oltetutto, finirà con il vincere la sfida interna. A finire a rischio eliminazione saranno i ballerini della squadra di Nyv. Fra di loro, però, Alioscia verrà salvato da Timor mentre Sofia verrà mandata in sfida immediata. Come finirà? La danzatrice verrà eliminata da Amici 19 grazie ad un giudizio, alquanto contestato, di Luciano Cannito. In studio si scatenerà un vero pandemonio.