Tantissime le novità in arrivo a dicembre 2023 sul catalogo di Amazon Prime Video! Dai film per ragazzi a quelli per adulti fino a serie tv, anteprime, show e documentari a tema natalizio e non per trascorrere serate all’insegna del divertimento e della spensieratezza con amici e familiari.

Amazon Prime Video, il catalogo di film e serie tv in uscita a dicembre 2023

Il mese di dicembre 2023 inizia con il botto sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video. Dal 1 dicembre, infatti, è disponibile “Buon Natale da Candy Cane Lane“, il film natalizio del servizio di streaming video on demand di proprietà della società statunitense Amazon diretto da diretto da Reginald Hudlin, con Eddie Murphy e Tracee Ellis Ross. Ecco la sinossi del film: “Chris vuole vincere il concorso locale di decorazione natalizia, ma inavvertitamente stringe un patto con un elfo dispettoso di nome Pepper, che provoca il caos in città. Chris e la sua famiglia cercano di rompere l’incantesimo di Pepper“.

Il 5 dicembre, invece, esce “RH+“, il docufilm su Rocco Hunt. Il racconto parte del 2000: Rocco è un giovane ragazzo di Salerno che sogna la musica, ma intanto aiuta i genitori nella pescheria di famiglia. La partecipazione al Festival di Sanremo è la svolta della sua vita. Il docu-film ripercorre la vita e il percorso artistico del giovane rapper diventato uno dei cantanti più importanti in Italia. Nel giorno dell’Immacolata, 8 dicembre, esce “Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale“, il film del 2023 prodotto in USA, di genere Animazione e Commedia diretto da Mike Roth. La sinossi del film: “Quando il giovane Damian Wayne si ritrova da solo a Wayne Manor durante la Vigilia di Natale, deve trasformarsi in “Little Batman” per difendere la sua casa e Gotham City dai criminali e dai super villain intenti a rovinare i giorni di festa”.

Da non perdere poi la serie comedy “Gigolò per caso” con un cast stellare: Pietro Sermonti e Christian De Sica con Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Sandra Milo e Stefania Sandrelli. Special Guest: Gloria Guida, Isabella Ferrari e Virginia Raffaele. La trama della serie: Alfonso, interpretato da Sermonti, scopre che il padre (De Sica) lavorava come gigolò. Una scoperta che lo porta a rivoluzionare la sua vita iniziando a fare il “mestiere” del padre e scoprendo un lato di se del tutto inedito. Per i più piccoli poi arriva “Me contro te – La Famiglia Reale“, la serie TV ideata da Luigi Calagna, Sofia Scalia, con Luigi Calagna e Sofia Scalia online dal 21 dicembre.

Amazon Prime Video, le uscite di dicembre 2023 tra serie tv, film e documentario

