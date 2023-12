Divorzio professionale nel mondo della tv. Stando alle ultime news circolate in queste ore Amadeus e il suo agente Lucio Presta si sarebbero detti addio. Una separazione clamorosa nel mondo dello spettacolo per quella che era una delle coppie professionali meglio riuscite negli ultimi anni, visto anche il successo che i due interessati hanno hanno ottenuto collaborando insieme alla macchina organizzativa del Festival di Sanremo.

Amadeus e Lucio Presta: divorzio professionale?

Un divorzio quello tra Amadeus e Lucio Presta che arriva a poche settimane dal Festival di Sanremo 2024, l’ultimo a quanto sera di Amadeus. Quello tra Lucio Presta a Amadeus è un sodalizio lunghissimo che ha attraversato con successo proprio gli ultimi quattro Festival, ma che a quanto pare non è sopravvissuto al quinto.

Il volto di Amadeus sparito dal sito

La conferma della notizia — data in esclusiva dal quotidiano Italia Oggi — si trova indirettamente anche sul sito della Arcobaleno Tre, la società di produzione con a capo Lucio Presta dove il volto di Amadeus è scomparso e non risulta più tra gli artisti di cui la società cura gli interessi.

Nel suo articolo, il giornalista e collega Claudio Plazzotta, parla di «divergenze lavorative e professionali che erano iniziate l’anno scorso» e che il Festival di Sanremo avrebbe in qualche modo acuito perché in questi anni il lavoro del conduttore e direttore artistico è stato profondo e proficuo: «Amadeus si è sentito libero di lavorare sempre più in autonomia, non solo sulla selezione dei cantanti in gara ma pure su quella degli ospiti sulla quale invece in passato Presta aveva voce in capitolo». Dunque addio.

Il manager dei numeri uno della tv

Nell’articolo pubblicato da Italia Oggi si registra anche le frizioni con un altro assistito di Lucio Presta, ovvero Paolo Bonolis: «Di sicuro ha preso le distanze dal manager la moglie Sonia Bruganelli» e che ora si fa rappresentare sempre più spesso dal giornalista Gabriele Parpiglia.

Lucio Presta è uno dei manager televisivi di maggior successo, nella sua scuderia vanta nomi del calibro di Checco Zalone, di cui la Arcobaleno Tre ha seguito tutto il tour. Tra i nomi che spiccano anche quelli di Barbara D’Urso, Myrta Merlino, Antonella Clerici e molti altri.