Grande soddisfazione per gli ottimi ascolti della terza serata del Festival di Sanremo. Il direttore di Raiuno Stefano Coletta si è oggi complimentato in conferenza stampa con Amadeus: “Noi siamo abituati a fare i confronti. Tradizionalmente la serata delle 25 canzoni era sempre quella del venerdì per cui se volessimo fare un confronto dovremmo farla con i la serata del venerdì e quindi il dato del 54,1 supera il dato del venerdì degli anni scorsi. C’è sempre il riscontro di un incremento… è come se fosse che la narrazione fosse soapizzata: è come se chi entra nel viaggio di Sanremo arriva fino alla fine. Quindi non è tanto l’ospite X, ma la permanenza… Mi sento di dire sempre la stessa cosa, che però è quello che sento, ovvero che ieri sera avevamo il risultato del lavoro della direzione artistica di Amadeus. La serata in cui si poteva apprezzare il grande lavoro fatto da Ama”.

Sanremo 2022: arriva Maria Chiara Giannetta

Co-conduttrice della quarta serata sarà Maria Chiara Giannetta, la popolare attrice di “Don Matteo” e “Blanca”. Amadeus ha deciso di chiamarla dopo averla conosciuta ad una puntata del programma “I soliti ignoti”: “Maria Chiara mi è piaciuta a pelle quando è venuta ai Soliti Ignoti e poi piace alla gente. Le auguro di divertirsi e poi questa sera è una serata altrettanto importante perché è quella delle cover”.

Maria Chiara Giannetta è entusiasta anche se non voleva salire sul palco dopo Drusilla Foer: “Galeotte furono le freselle. Quella sera ci siamo divertiti e quando mi ha chiamato mi ha detto proprio di volere quella condivisione. Drusilla è stata straordinaria: l’energia e il valore di quelle che ha detto, e il modo in cui lo ha fatto, sono importanti. Mi sento come un’invitata a un matrimonio reale, in un ambiente che non conosco: l’approccio è quello di dare me e di essere quella me stessa che ha visto Amadeus. L’energia e la simpatia di Drusilla sono i miei obiettivi”.

Intanto il direttore di Raiuno Stefano Coletta si dice aperto alla possibilità di affidare un programma a Drusilla Foer: “L’ho chiamata arrivato a Rai1, e ha fatto parte di un programma in seconda serata con Nunzia De Girolamo, ci pensavo proprio ieri mentre la vedevo sul palco. Le rispondo a pelle, le darei una seconda serata serale, ma sono davvero risposte epidermiche, credo che abbia un portato di cultura, ironia che sarebbe importante per gli italiani”.

In merito alla polemica sull’orario in cui Drusilla Foer ha fatto il suo spettacolare monologo sull’unicità. Il direttore di rete ha replicato: “Incipit ed epilogo nella tv generalista sono fondamentali, sono l’efficacia di una scaletta così articolata. Credo che dopo tutto quello che è successo ieri sera, quel monologo è rimasto impresso”.

Amadeus ha poi risposto ad una domanda relativa ad un Festival di Sanremo quater: “Finiamo il Festival e poi avremo modo di parlare di incontrarci, sarebbe prematuro e inopportuno per me pensare o non pensare, avremo modo di parlare insieme”.

Coletta però si dice speranzoso e tende a sbilanciarsi: “La continuazione sarebbe ovvia, io ribadisco che la conduzione artistica è stata straordinaria, che ha creato un nuovo codice. Però bisogna anche dire che Amadeus è uno che si diverte ad immaginare nuove esperienze”.

Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto ad Amadeus di commentare il siparietto tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi. Le due si erano lanciate sul palco delle frecciatine e in molti hanno pensato che tra le due ci potesse essere dell’astio. Amadeus ha commentato: “La scenetta tra Iva e Drusilla niente di particolare, Iva è dirompente e simpatica, io sono contento per lei e vorrei avere la sua energia alla sua età”.

Nella terza puntata, verranno cantate anche cover di brani internazionali. Una scelta che Amadeus ha condiviso con gli artisti: “La scelta della canzoni è partita dagli artisti stessi che hanno condiviso con me, mi piaceva il fatto che si possano cantare dei successi importanti di quegli anni, anche internazionali”.

Una domanda, poi, sul concetto di dignità che è stato spesse volte affrontato nel corso delle tre serate ed è stato un termine ampiamente usato anche dal Presidente Mattarella nel suo discorso di insediamento: “Dignità è una parola molto importante, ognuno di noi ha una propria e indiscutibili dignità, in quello che facciamo, nel lavoro, nei pensieri nelle azioni, la libertà va rispettata, perché dignità vuol dire per me libertà, siamo persone con un pensiero, una cultura e vanno rispettate. Queste cose vanno dette, perché la gente lo pensa, noi dobbiamo vedere e dire queste cose e chiedere a gran voce che ci sia rispetto della dignità e l’ho portato sul palco grazie a coloro che ne hanno parlato”.

Ospite della quarta serata l’attore Lino Guanciale.