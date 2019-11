Amadeus è al lavoro per confezionare un Festival di Sanremo degno di nota. Al pari dei suoi colleghi, Carlo Conti in primis, cercherà di regalare al pubblico di Rai 1 uno spettacolo emozionante. Ma prima di questo impegno, il conduttore siciliano, oltre alla conduzione giornaliera dei Soliti Ignoti, presenterà una serata dedicata ai bambini il prossimo mercoledì 20 novembre in diretta, in prima serata su Rai 1.

Amadeus condurrà “Una serata di stelle per il Bambino Gesù”

Amadeus sarà, infatti al timone dell’evento benefico per festeggiare i 150 anni dell’Ospedale pediatrico di Roma. Una festa per i bambini che vedrà alternarsi sul palco diversi artisti.

A questo proposito, Amadeus, ospite di RTL 102.5, ha rivelato parte del cast annunciando una serata pazzesca:

“Il 20 novembre un cast musicale pazzesco, con tanti nomi anche del cinema e dello sport, sarà con me a Roma per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (…) Lo scopo della serata sarà nobilissimo perché la ricerca e la cura dei tumori e dei trapianti vanno potenziati e mettendoci insieme si potrà raggiungere l’obiettivo”

Il Cast della serata-evento del Bambino Gesù

Tra i numerosi ospiti che prenderanno parte a questa nobile iniziativa benefica ci saranno:

Francesco Renga,

Alessandra Amoroso,

Giovanni Allevi,

Renzo Arbore,

Mahmood,

Benj e Fede,

Giovanni Caccamo,

Red Canzian,

Clementino,

Elodie,

The Kolors,

Irama,

Noemi,

Fabio Rovazzi,

J-Ax,

Loredana Bertè,

Ornella Vanoni.

La serata evento si svolgerà nell’ Aula Paolo VI, a Città del Vaticano. Oltre agli ospiti musicali sono previsti anche racconti di tante storie, coinvolgenti ed emozionanti legate alla vita quotidiana del centro di eccellenza nazionale per la cura di bambini e ragazzi. A tal proposito, Amadeus ha dichiarato:

“Un ospedale all’avanguardia nel mondo dove ho trascorso alcune giornate con medici e personale. Un luogo meraviglioso che mette tutti in condizione, soprattutto i bambini, di avere una situazione ‘familiare’ in un momento difficile come quello della malattia. In questo sono bravissimi, oltre ad essere all’avanguardia dal punto di vista sanitario”.

Una serata che oltre a divertirci e a tenerci compagnia ci farà scoprire tante storie legate alla malattia a cui si può dare un contributo concreto con la donazione.

I proventi raccolti durante la serata saranno devoluti all’Istituto dei tumori e dei trapianti dell’Ospedale Bambino Gesù. Già il prezzo del biglietto, circa 60 euro sarà devoluto e quindi mentre ci si gode lo spettacolo si potrà contribuire attivamente al finanziamento del nuovo Istituto, dedicato alle cure di bambini affetti da leucemie, linfomi, tumori e ai trapianti di organi e di cellule staminali emopoietiche.

Oltre al pubblico in sala, anche i telespettatori potranno contribuire alla causa grazie al numero solidale – già attivo da diverse settimane – 45535, che permette di donare 2 euro da mobile e 5 o 10 euro da telefono fisso.