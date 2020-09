Confermata la terza edizione di “All together now” con la conduzione di Michelle Hunziker. La messa in onda dovrebbe essere prevista per novembre, ma i cambiamenti sono all’ordine del giorno. E’ certo che la terza edizione si farà ma cambia, però, la giuria: accanto a J-Ax, storico presidente, vedremo i nuovi arrivati Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone.

All together now alla terza edizione: al timone sempre Michelle Hunziker

La terza edizione di All together now si farà. Lo ha annunciato Michelle Hunziker sulle pagine di Tv, sorrisi e canzoni. Ma c’è qualcosa di diverso. Infatti accanto alla biondissima Michelle, ci sarà nella giuria nuovamente J- Ax ma stavolta avremo delle new entry: Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone. Insomma tre mostri sacri della musica italiana che accontenteranno i gusti di ogni generazione, con tre sensibilità musicali differenti.

La conduttrice ha dichiarato che a Settembre sarà registrata la trasmissione per confezionare le nuove puntate: “Faremo tutto quel che serve perché rispetti le norme di sicurezza. Vedremo se mettere dei pannelli tra i giudici del muro”.

La terza edizione di All together now si farà, e avrà una nuova giuria

In un primo momento la terza edizione del programma sembrava in bilico a causa del coronavirus ma per la gioia di coloro che amano il programma queste difficoltà sono state superate e la terza edizione si farà, naturalmente con tutte le precauzioni e le norme previste dal protocollo sanitario. Quindi distanziamento, mascherine e insomma tutto ciò che serve per restare in sicurezza.

Le nuove puntate potrebbero arrivare in prima serata su Canale 5 a novembre, ma al solito sulla messa in onda c’è da stare cauti perché le problematiche dei palinsesti sono sempre tante. In ogni caso vi aggiorneremo sicuramente sulla data di messa in onda della terza edizione di All Together Now…

