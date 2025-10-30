“Questo non è un concerto per stare seduti, voglio ballare insieme a voi tutta la notte” – Lo ripete più volte Alfa, all’anagrafe Andrea De Filippi, durante il suo concerto al Forum di Assago a Milano. Oltre 11mila fans arrivati da ogni parte d’Italia per assistere a quella che si è rivelata essere una vera e propria grande festa contatto di super ospiti come il grande Roberto Vecchioni, ma anche Amadeus, Rosa Linn e la Assoli Band.

Concerto di Alfa al Forum di Assago: sul palco Roberto Vecchioni e Amadeus

Ad aprire il concerto di Alfa è Alex Wyse, che proprio al Forum presenta il suo nuovo brano in uscita oggi “Notte Stupida”. Ad introdurre il padrone di casa arriva una presentazione esilarate con un video di Tommy Cassi, che chiama sul palco il pilota di questo volo che ci fa volare nei cieli di un notte magica all’insegna della musica di Alfa.

Il cantante prende possesso del palco e con la sua solita ironia mista a emozione nel trovarsi dinanzi a 11mila persone, non trattiene le lacrime che illuminano quegli occhi che brillano: una delle immagini più belle di tutto il concerto.

Roberto Vecchioni e Alfa emozionano il pubblico con “Sogna ragazzo sogna”

Occhi che brillano e si riempiono di commozione non sono solo quelli di Alfa ma anche di tutto il pubblico presente quando su quel palco appare come per magia il più grande di tutti: il professore Roberto Vecchioni, che con il cantante intona “Sogno Ragazzo Sogna”, brano ormai rimasto nella storia anche recente della televisione dopo che i due artisti lo hanno portato non molto tempo fa sul palco del Teatro Ariston di Sanremo durante la serata delle Cover.

Amadeus, Rosa Linn e la Assoli Band

E se quel momento ci ha riportato al periodo sanremese, a darci l’idea per un attimo di essere proprio nella riviera ligure, arriva anche Amadeus, che come è consuetudine sul palco dell’Ariston introduce il brano “Vai” proprio come se fossimo al festival. Le sorprese non finiscono, sul palco arrivano anche Rosa Linn, giunta a Milano grazie a tre voli intercontinentali per duettare su SNAP e subito dopo la Academy Band Parade.

I messaggi contro la violenza sulle donne a quelli per incoraggiarci a non smettere di sognare

Alfa alla musica alterna momenti di riflessione: dalle parole contro la violenza sulle donne a quelle per dirci che è importante sognare nella vita anche dopo una caduta o un fallimento, che sia in amore o sul lavoro. Bellissimo il ringraziamento ai genitori, che visibilmente commossi guardano quel figlio che è riuscito con la musica a conquistare una fetta di modo in maniera onesta e senza mai staccare i miei da terra. Dai genitori di Alfa che si amano ancora come il primo giorno alla coppia di futuri sposi che sceglie questa occasione per la proposta di matrimonio con tanto di anello e canzone dedicata.

Il ricordo di una serata magica? un ragazzo (Alfa) che si emoziona

Un mix di colori la scenografia con l’arcobaleno sullo sfondo, le nuvola ovattate e i fiori a regalare un mondo magico, proprio come quello che il cantante ha voluto farci vivere per una sera.

Il ricordo di questa serata? A parte il momento magico con il maestro Roberto Vecchioni, quello che più i rimarrà saranno gli occhi che brillano bagnati dalle lacrime di un ragazzo, Alfa, che ancora non crede a cosa è stato in grado di realizzare grazie alla sua passione.