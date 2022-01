Alex Belli protagonista assoluto della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è partito lasciando l’Italia alla volta di Sharm el Sheik. L’attore aveva già dato segni di “voler sparire” per un po’ con un tweet nei giorni scorsi, in cui annunciava di non ritrovarsi più nelle dinamiche del reality e che il GF vip 2022 non era più il suo game. Ma vediamo di capire meglio cosa è successo?

GF Vip, Alex Belli lascia l’Italia: non vuole più prendere parte al reality

Come tutti già sapete nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Alex Belli ha litigato con Alfonso Signorini il quale lo ha buttato fuori dallo studio, salvo poi rientrare poco dopo. Ebbene, l’irrequietezza e l’intemperanza dell’attore hanno fatto il resto. Nel senso che Belli ha lasciato l’Italia e dice che non vuole più partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini. In un tweet del 25 gennaio infatti scrive:

“GAME OVER

Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!

GAME OVER ❌

Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA.

Non è più il mio GAME! #alexbelli — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 25, 2022

Sarà veramente così? Alex Belli riuscirà a tenersi lontano dallo Studio del GF Vip?

I presupposti ci sono tutti, dal momento che l’attore, come testimoniano le sue Stories su Facebook è partito per raggiungere Sharm el Sheik in Egitto. Tuttavia, Belli qualora decidesse di voler tornare sui suoi passi, non potrà farlo facilmente, perché la destinazione scelta dall’affascinante attore prevede delle regole rigide per quel che riguarda le normative anticovid. Infatti, chi torna dall’Africa deve osservare un periodo di 10 giorni di quarantena con un tampone negativo al termine.

GF Vip, Alex Belli non sarà più presente in studio: la telenovela continua ma senza il protagonista principale

Quindi possiamo dire addio alla presenza in studio di Belli? Nonostante sia stato parecchio criticato, il triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran, ha incollato allo schermo parecchi telespettatori facendo registrare al programma un ascolto ottimo.

Una soap opera, che qualcuno ha etichettato come teatrino trash ma, che senza dubbio ha mantenuto alto l’Auditel regalando al telespettatore un intrattenimento tra il serio e il faceto, con tanto di colpi di scena in stile telenovela! Gli ingredienti ci sono tutti: il tradimento, il ritorno di fiamma, la restituzione dell’anello, il perdono, l’amore saffico e la fuga.

Sarà dunque questa la fine del triangolo Belli – Sorge – Duran? O dobbiamo aspettarci qualche colpo di testa, come ci ha abituato l’attore? Staremo a vedere.