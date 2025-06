E’ stata tra i cinque finalisti del serale di Amici 2024. Classe 2001, Alessia Pecchia si è contraddistinta per la sua bravura nelle esibizioni di latino americano. Nonostante non abbia vinto la categoria ballo, Maria De Filippi l’ha invitata per il prossimo anno a tornare tra i professionisti. Una richiesta che ovviamente Alessia non ha mancato di accettare al volo.

Amici 24, intervista esclusiva ad Alessia Pecchia

Alessia, come descriveresti la tua esperienza ad Amici? Cosa ti ha lasciato?

La mia esperienza ad Amici è stata molto sincera: sono stata sempre me stessa, nel bene e nel male e questo mi ha permesso di trovare una libertà non solo personale, ma anche artistica. Ho sognato e sperato da sempre di fare questa esperienza e da subito mi son sentita a casa.

⁠Dopo mesi di lavoro e crescita, oggi che immagine hai di te come artista rispetto al primo giorno nella scuola? In cosa ti senti cambiata?

Durante i mesi trascorsi all’interno della casetta ho combattuto con tante paure e insicurezze, ho imparato ad analizzarmi, a comprendermi e ad ascoltarmi. Ho finalmente ritrovato quella parte di me che negli ultimi anni avevo un po’ perso, adesso mi sento finalmente viva. Ho capito che posso essere l’Alessia forte, determinata ma anche quella insicura, fragile. So essere sensuale, piena di frange e strass, ma posso essere anche un po’ goffa, divertente e con la tuta.

⁠Tracciando un bilancio nella scuola: qual è stato il momento più bello e quello invece più difficile?

Non c’è stato un momento più bello che ricordo in particolare. Amici è un’esperienza che ti regala emozioni di ogni tipo, ti arricchisce e ti appaga, e il bello è proprio questo: vivi costantemente la bellezza e la magia di una fabbrica di sogni. Il momento più difficile forse è stato il mese prima dell’inizio del serale, ma mi sono rifugiata nella danza e nelle persone a me più care in casetta.

⁠Con una maestra come Alessandra Celentano com’era il clima dietro le quinte? Qual è l’insegnamento più importante che ti ha trasmesso?

La maestra è stata come una mamma per me. Da subito ho percepito un’affinità particolare che ci ha fatto viaggiare nella stessa direzione. C’è sempre stata, mi ha capita e sostenuta. Nonostante io non sia troppo facile da gestire perché spesso ho sbalzi d’umore, lei ha capito come prendermi. Non dimenticherò mai il giorno in cui è venuta a lezione e mi ha parlato un po’ del suo passato, concentrandosi sugli aspetti più fragili: lei è molto forte e sicura di sé ma, come tutte le persone, ha anche questo lato che magari mostra meno. Si possono avere dei momenti di down, ma ho capito che devi assolutamente risalire, e farlo anche in breve tempo, perché il mondo fuori è difficile.

⁠Qual è stata la critica che ti ha fatto più crescere, anche se inizialmente è stata difficile da accettare?

Sicuramente la critica più difficile da accettare è stata quella sulla mia fisicità: ho sempre avuto un rapporto particolare con il mio corpo, e quando sei in un contesto del genere sei anche molto più esposto. Anche se apparentemente sembro molto forte, non mi ha fatto troppo piacere leggere determinati commenti. In questi mesi, durante Amici, il mio corpo è cambiato e ho perso diversi chili, ma ho capito che la cosa fondamentale è stare bene con se stessi.

In tanti ti hanno accusato di essere troppo sicura di te. Pensi che questo lato del carattere ti abbia penalizzato?

Durante questo percorso spesso è venuto fuori l’aspetto più sicuro e forte di me ed è molto sottile il confine che ti porta ad essere definita presuntuosa. Negli ultimi anni sono cambiata molto perché in realtà sono sempre stata una persona che non sgomitava, che non si faceva mai avanti. Ho fatto un percorso su me stessa che mi ha dato più sicurezza e mi ha reso la persona che sono oggi. Questo mio lato forte è anche un po’ uno scudo perché mostrarmi così mi dà sicurezza, ma dentro di me ho sempre un po’ paura e ho ancora delle insicurezze.

⁠Nella casetta hai trovato anche l’amore con Luk3. Ti ha aiutato la sua vicinanza?

È stato tutto molto inaspettato e imprevisto: avevo notato Luca ai casting, fin dal primo momento c’è stata una sintonia, lui scherzava e io stavo al gioco. Quando siamo entrati in casetta abbiamo iniziato a viverci nella quotidianità. Per esempio cucinavamo insieme e pian piano ci siamo avvicinati. Col tempo questa cosa è cresciuta e ci ha portato dove siamo oggi. Quello di Amici è un contesto particolare e la conoscenza avviene al contrario, partendo da una convivenza e questo ti permette di conoscere pregi e difetti dell’altra persona. Con Luca penso di aver trovato una persona davvero speciale e credo di non essermi mai innamorata così. È stato un punto fondamentale all’interno della casa, il mio percorso non sarebbe stato lo stesso senza di lui.

⁠Il prossimo anno tornerai ad Amici come professionista. Raccontaci un po’ le tue emozioni.

Sono super contenta ed emozionata: è un sogno che si realizza. La cosa bella non è solo fare della danza la mia vita, ma farlo in quel posto magico, che ormai è casa.

⁠Una popstar per la quale ti piacerebbe ballare?

Mi piacerebbe tantissimo ballare per qualche pop star, è una di quelle spunte verdi che vorrei incidere nel mio percorso di artista. Mi vengono in mente Shakira, Bad Bunny, Maluma, Don Omar. Per l’Italia ti direi Gaia, Ghali, Salmo, Gué e Baby K.