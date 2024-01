Alessandro Maria Bosio è l’Idraulico del Salottino di Avanti un Altro 2024. Scopriamo insieme chi è l’uomo che ricopre questo ruolo da alcune edizioni del quiz show facendo impazzire il pubblico femminile.

Alessandro Maria Bosio è L’idraulico di Avanti un Altro

Moro, muscoloso e con una barba curata. Alessandro Maria Bosio è uno dei personaggi che popolano il Salottino capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggieri). Il suo ruolo è quello dell’Idraulico infatti indossa una tuta anche se sotto non ha una maglia ma è a petto nudo. Conosciamo meglio chi è e cosa fa nella vita.

L’uomo, che ha 35 anni, ricopre il ruolo di idraulico di Avanti un altro dal 2020. Nel corso delle edizioni ha cambiato acconciatura di capelli (da corti a lunghi) ma non mise. Nato a Crema, nella sua carriera ha partecipato a Ciao Darwin 8 sfilando nella puntata che ha visto contrapporsi “Davide vs Golia”. Già allora in tanti notarono la sua bellezza. Prima di approdare nel mondo della tv faceva il rapper, infatti sui social si definisce come parodiere su Youtube (pubblica alcuni video di parodie rap in dialetto cremasco). Nella vita ha anche aperto, nella sua città natale insieme a Nicola Tacito, Davide Pisati e Daniel Ceridelli, una palestra innovativa e all’avanguardia che si chiama BestYa.

Nella puntata andata in onda il giorno dell’epifania, sabato 6 gennaio 2024, ha posto una domanda alla concorrente Silvia che lo ha scelto dal salottino. Ecco il video Mediaset.

Il profilo instagram

Il suo profilo instagram (nome utente @alessandro_maria_bosio), vanta circa 33 mila follower. Qui si definisce come un palestrato medio, grande appassionato del Reggaeton e dell’Inter, sua squadra del cuore. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato dal 2019 con una giovane che si chiama Ilaria che lavora con lui. I due hanno anche dei figli: Simonetta e Leonardo e Maria.