Quando sembrava mancare poco per un ritorno in tv dei ‘Cesaroni‘, Alessandra Mastronardi ha gelato i fan della fiction che non vedevano l’ora di rivivere le storie di Giulio e la sua famiglia. L’attrice, che nella serie interpretava il ruolo di Eva Cudicini, ha dichiarato che lei non farà parte del cast (sempre che si decida di rigirare una nuova stagione dei ‘Cesaroni‘). Vediamo insieme cosa ha detto.

Ritorno dei Cesaroni? Alessandra Mastronardi non ci sarà

Sono passati dieci anni dall’ultima puntata de ‘I Cesaroni‘. Basata sul format della serie televisiva ‘Los Serrano‘, la fiction è andata in onda in Italia su Canale 5 per sei stagioni dal 2006 al 2014. Recentemente Claudio Amendola, che interpretava il ruolo di Giulio, ha fatto capire durante un’intervista a ‘Verissimo’ che si stava lavorando per un ritorno della serie.

Tra sorrisini e allusioni con Silvia Toffanin, l’attore non si è lasciato andare in diretta e nei mesi successivi tutti aspettavano un annuncio. Anche Verdiana Bixio, presidente di Publispei, aveva confermato tale voci: “Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta“.

Ma se ci sarà una nuova stagione de i Cesaroni dovrà fare a meno di una delle sue protagoniste. L’attrice Alessandra Mastronardi in un’intervista al ‘Corriere della sera‘ ha spiegato che per lei quel capitolo della sua vita è ormai chiuso:

“No, non prenderei parte a un eventuale ritorno dei Cesaroni. I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio che, nel frattempo, dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e, quando lo faccio, non torno indietro: non ero più io, volevo alzare l’asticella. E no, non guarderei neanche la serie, piuttosto preferirei andare a cena con il cast“.

C’è da dire che anche nelle ultime due stagioni de ‘I Cesaroni‘, Alessandra Mastronardi non faceva più parte della serie. Era comparsa solo in alcuni episodi finali della quinta. La fiction ora è distribuita da Netflix.

Gli impegni internazionali dell’attrice

Messi da parte i panni di Alice ne ‘L‘Allieva‘ e di Eva nei ‘Cesaroni‘, la Mastronardi è ormai un’attrice affermata non solo in Italia ma anche all’estero. La vedremo infatti nella serie tedesca “One trillion dollars” su Paramount+. Nel 2015 invece era nel cast del film ‘Life’ al fianco di Robert Pattinson e Dane DeHaan.