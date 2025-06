Tra le giurate del Taormina Film Festival c’è Alessandra Mastronardi. L’attrice ha partecipato ad un panel dedicato alle donne dal titolo “Le Donne non le Dive – Identità femminile tra Forza e Verità” in cui ha ricordato anche un episodio spiacevole nella sua carriera: “Un produttore un giorno mi disse: sono le donne che vanno maggiormente al cinema e vogliono vedere gli uomini, per questo vengono pagati di più. Penso che sia devastante, perché noi andiamo al cinema per vedere degli esempi femminili, per identificarci in donne di tutte le età. Perché anche le donne 60-70 anni vedono i film e vogliono vedere storie su di loro. Il sistema deve essere cambiato ma ho un’immensa fiducia nella nuova generazione, perché a 20 anni non ero così, avevo paura di dire no. Il sistema non ci proteggeva e, soprattutto, non c’era una coscienza collettiva. Mentre le ragazze di oggi hanno il potere dei social, che ci uniscono ovunque nel mondo. Una rete femminile può muovere tutto”.

Taormina Film Festival, intervista esclusiva ad Alessandra Mastronardi

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. In merito al ruolo sempre più rilevante che le donne si stanno conquistando nel mondo del cinema, l’attrice ha dichiarato: “Sicuramente qualcosa sta cambiando perché c’è una coscienza del problema. Quando ho iniziato a fare questo mestiere non se ne parlava nemmeno, non era un argomento di discussione ma era normale che non ci fossero registe donne anzi ce ne erano pochissime e relegate tra l’altro ad un settore autoriale. Oggi invece abbiamo Paola Cortellesi che ha sbancato il botteghino con un film per le donne e questa è la dimostrazione che c’è un’identità nazionale a livello italiano di cambiamento radicale del pensiero della donna”.

Alessandra Mastronardi è protagonista della serie tv “Doppio gioco”. L’ultima puntata andrà in onda martedì 17 giugno. Una serie che ha riscosso ottimi ascolti: “Sono felice di questo risultato. Tengo tantissimo a questo progetto, è stata una bellissima produzione e nonostante la messa in onda estiva che non è forse delle migliori abbiamo avuto un risultato eccellente, un amore forte da parte del pubblico. Leggo commenti bellissimi sui social e questo non può che riempirmi il cuore di gioia. D’altronde faccio questo mestiere per il pubblico”. Sul suo personaggio, Daria, ha dichiarato: “Mi ha regalato fortissime emozioni, un cambiamento interiore grande e una sicurezza che forse prima non avevo”. A conclusione dell’intervista, le abbiamo chiesto di una eventuale seconda stagione. L’attrice ha risposto: “Non so se ci sarà, ancora non se ne è parlato. Penso che ancora debbano decidere le sorti”.