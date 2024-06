Sono iniziate da poco in Emilia Romagna le riprese di Estranei, nuova fiction crime di Rai Due liberamente ispirata alla tragica storia della diciottenne Saman Abbas. Il set si sposterà poi in Friuli Venezia Giulia e le riprese dureranno in tutto quindici settimane.

La serie sembra possedere tutti i connotati del genere che piacciono di più agli estimatori, pertanto mistero, suspense e, ovviamente, effetto sorpresa. Ecco cosa sappiamo al momento sulla trama, il cast e la messa in onda.

Estranei: la trama

Nella trama di Estranei, tutto ruota attorno alla storia d’amore di due giovani, una sorta di Romeo e Giulietta del terzo millennio.

Siamo in un piccolo centro dell’Emilia Romagna, dove da sempre i cittadini convivono pacificamente con una comunità Sikh. L’equilibrio si rompe quando due giovani, Camilla Ruggeri e Manraj Singh, scompaiono nel nulla. Da questo momento in poi una drammatica serie di omicidi, rivalità e ombre sconvolge la collettività locale, fino a poco prima, almeno apparentemente, tranquilla. La brava carabiniera Laura Macchi, incaricata di indagare sul caso, si trova così a scoprire tanti segreti che affondano le radici in un torbido passato che riguarda praticamente tutti.

Regia e cast

Il cast di Estranei annovera alcuni dei nomi e dei volti più conosciuti della tv e del cinema italiani, ovvero Ricky Memphis, Giulio Scarpati (il Lele di Un medico in famiglia), Isabella Ferrari, Elena Radonicich, Marco Cocci, Kel Giordano, Maurizio Donadoni ed Eleonora Giovanardi.

La fiction, diretta da Cosimo Alemà, è una co-produzione Rai Fiction, Eagle Original Content e Rai Com, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission e di Friuli-Venezia Giulia Film Commission/PromoTurismoFVG.

Numero di puntate e quando in tv

Estranei è una serie giallo/crime in 8 episodi di 50 minuti ciascuno, che verranno trasmessi in quattro serate (due per volta) su Rai Due. Le date non sono ancora state rese note, ma noi di SuperGuidaTv vi informeremo non appena avremo novità.