Giovedì 13 Aprile in prima serata su Rai Due (inizio alle 21.20 circa), va in onda il film After, pellicola del 2019 diretto da Jenny Gage. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Anna Todd, uno dei casi letterari più esplosivi degli ultimi anni. Avete presente il clamore suscitato dalla saga di Cinquanta sfumature? Ebbene After, con i suoi altrettanto gettonatissimi sequel, è considerato un po’ come la sua versione adolescenziale.

Nonostante una trama piuttosto scontata e banale, tanto è vero che la critica si è mostrata piuttosto tiepida sia nei confronti del libro che del film, l’incredibile successo di After rappresenta comunque un fenomeno di massa che merita di essere indagato a fondo. L’erotismo acerbo e glamour, la passione per le boy band e i nuovi modi di fruire della scrittura e dell’arte in genere, a quanto pare, fanno presa sul pubblico, specialmente quello dei giovani e dei giovanissimi.

After: la trama e il cast

La diciannovenne Tessa Young è una studentessa modello, amatissima dalla mamma Carol, a volte un po’ invadente, e dal fidanzato Noah. La sua vita cambia quando si trasferisce al Washington Central University. Qui la giovane, oltre alla compagna di stanza, conosce l’affascinante Hardin. Fra i due ragazzi, pur appartenenti a mondi diversi, nasce una travolgente storia d’amore piena di complicazioni.

Per quanto riguarda il cast, ad interpretare Tessa e Hardin sono, rispettivamente, Josephine Langford, alla sua prima esperienza davanti alla macchina da presa, e Hero Fiennes Tiffin, attori emergenti che, proprio grazie ad After, sono ormai diventati i beniamini di tanti adolescenti (lui è nipote d’arte, ovvero di Ralph e Joseph Fiennes).

Il caso letterario: i romanzi di Anna Todd

Dietro al film After, lo abbiamo detto, c’è uno dei casi letterari più incredibili e controversi degli ultimi anni.

L’autrice dell’omonimo romanzo infatti, è la statunitense Anna Todd, che qualche anno fa, un po’ per passione un po’ per gioco, iniziò a scrivere quello che in breve tempo si sarebbe rivelato un bestseller, sulla piattaforma online Wattpad. Era il 2013 e After nasceva come fanfiction dedicata ad Harry Styles, frontman della celebre boy band One Direction.

Il successo fu immediato e strepitoso, probabilmente inatteso anche per la stessa autrice, costretta a lavorare giorno e notte per dare un seguito alle avventure di Tessa e Hardin tanta era la pressione dei fans.

A questo punto poteva la onnipresente e potentissima industria cinematografica hollywoodiana lasciarsi scappare la ghiotta occasione? E così nel 2014 la Paramount Pictures acquistò i diritti di After, che poi è diventato il film culto dei giovanissimi di oggi in gran parte del mondo.

Adesso la saga letteraria e cinematografica è già a quota 5 più un prequel e finché sarà tale il riscontro da parte delle masse (la critica la vede in tutt’altro modo) dubitiamo che si fermerà.