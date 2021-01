Torna l’appuntamento con “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)“, il varietà condotto da Carlo Conti su Rai1. Una nuova imperdibile puntata con tanti ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo che faranno da “dame e cavalieri” alla coppia di sposti. Ecco tutte le anticipazioni di sabato 16 gennaio 2021

Affari Tuoi Viva gli Sposi, quarta puntata: sabato 16 gennaio 2021

Sabato 16 gennaio 2021 dalle 20.35 torna “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)“, il varietà di successo condotto da Carlo Conti su Rai1. Una nuova coppia di sposi è pronta a mettersi in gioco con un solo grande obiettivo: poter vincere il montepremi finale da 300 mila euro. Una vera e propria sfida per la nuova coppia di sposi che dovrà vedersela anche con le offerte del Dottore che cercherà in tutti i modi di cambiare le loro scelte. Del resto non è la prima volta che il Dottore la vince, visto che proprio la scorsa settimana è riuscito a convincere la coppia di sposi ad accettare 33mila euro per poi scoprire che nel loro pacco si nascondeva il premio da 300 mila euro.

Come sempre durante la gara, la coppia di innamorati avrà la possibilità di accettare diverse proposte dal Dottore: dal cambio pacco a contro offerte, ma l’attesa è tutta per il Pacco ‘Feeling’ che ha portato fortuna a tutti le coppie partecipanti. Di cosa si tratta? Il pacco feeling contiene una serie di domande inerenti la storia d’amore dei due concorrenti: se i due innamorati rispondono allo stesso modo potranno portarsi a casa 10.000 euro che si andranno ad aggiungere alla eventuale vincita finale.

Affari Tuoi Viva gli Sposi, ospiti di sabato 16 gennaio 2021

Come sempre la coppia di innamorati di Affari Tuoi (Viva gli sposi!) non saranno soli, visto che dietro ogni singolo pacco ci sarà un personaggio famoso. 10 i testimoni ospiti di questa settimana come sempre suddivisi fra dame e cavaliere.

Le dame ospiti di questa settimana sono: Francesca Fialdini, Maria Amelia Monti, Alba Parietti, Serena Rossi e Melissa Satta. I Cavalieri ospiti, invece, sono Massimo Ceccherini, Raul Cremona, Roberto D’Agostino interpretato da Ubaldo Pantani, Nino Frassica e Tullio Solenghi.