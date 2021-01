Carlo Conti torna su Rai1 con una nuova puntata della speciale edizione di Affari Tuoi (Viva gli Sposi!): ecco ospiti e anticipazioni di sabato 30 gennaio 2021.

Affari Tuoi 2021, la versione Viva gli sposi: sesta puntata su Rai1

Tutto pronto per la sesta puntata di “Affari Tuoi Viva gli sposi“, il varietà condotto da Carlo Conti sabato 30 gennaio dalle ore 20.35 in prima serata su Rai1. Un nuovo appuntamento con protagonista una coppia di fidanzati pronta a cercare di portare a casa il montepremi finale da 300 mila euro nascosto in uno dei venti pacchi. Un montepremi importantissimo per la coppia prossima al grande passo del matrimonio. A giocare un ruolo fondamentale durante l’avventura dei promessi sposi sarà il Dottore pronto a stuzzicare la coppia con offerte diaboliche, ma anche il cambio pacco oppure contro-offerte.

Non solo, un altro momento molto atteso è quello del pacco “feeling”. I due fidanzati dovranno rispondere ad una serie di domande e, qualora risponderanno nello stesso modo, potranno vincere un extra montepremi del valore di 10mila euro che si andrà ad aggiungere alla vincita finale.

Affari Tuoi viva gli sposi, ospiti di sabato 30 gennaio 2021

Ad accompagnare la coppia di sposi alla ricerca del pacco da 300mila euro ci saranno dei speciali “pacchisti”: personaggi del mondo dello spettacolo chiamati a ricoprire il ruolo di testimoni. Si tratta di 10 ospiti vip suddivisi come sempre in due squadre: da un lato ci sono le dame: Orietta Berti, Maddalena Corvaglia, Eva Grimaldi, Juliana Moreira e Anna Tatangelo.

Dall’altro lato, invece, c’è la squadra dei Cavalieri con ospiti Giovanni Allevi interpretato da Ubaldo Pantani, Massimo Ceccherini, Christian De Sica, Nino Frassica e Lillo. Gli ospiti vip saranno parte integrante dello spettacolo e interagiranno con la coppia, regalando ai telespettatori anche divertenti momenti di intrattenimento.