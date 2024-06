La storia professionale e umana di Marcello Lippi diventa un documentario dal titolo ‘Adesso vinco io‘. L’allenatore, uno dei più vincenti del calcio italiano, ha ripercorso la sua carriera tra Champions, scudetti e Coppa del Mondo vinta. Vediamo insieme quando andrà in onda.

Adesso vinco io, arriva il documentario sulla carriera di Marcello Lippi

Prima calciatore e poi allenatore di successo. Marcello Romeo Lippi ha vinto per ben cinque volte lo scudetto con la Juventus, squadra di club a cui è particolarmente legato e dove ha lanciato diversi campioni. Inoltre ha conquistato con l’Italia la Coppa del Mondo nel 2006 diventando il primo allenatore ad avere vinto le massime competizioni internazionali a livello di nazionali (campionato mondiale) e club (UEFA Champions League nel 1995-1996 e Coppa Intercontinentale nel 1996 con la squadra bianconera). La sua carriera è ora diventata oggetto di un docufilm dal titolo “Adesso vinco io”, dei registi Simone Herbert Paragnani e Paolo Geremei. L’uscita è stata prevista per la fine di febbraio nei cinema mentre ora andrà in onda giovedì 13 giugno 2024 in prima serata, alle ore 21.20, su Rai2.

Ma di cosa parla? Al suo interno vedremo il Marcello Lippi tecnico ma anche persona, per scoprire come è veramente l’uomo nascosto dietro l’imperturbabile mister col sigaro. Come spiegato dai suoi autori: “Elegante, creativo e deciso per alcuni; testardo e antipatico per altri. Di sicuro vincente. Marcello Lippi è stato uno dei più grandi allenatori della storia del calcio. Nella sua lunga carriera ha vinto tutto: titoli e coppe nazionali, le massime competizioni europee ed intercontinentali per club e come Commissario Tecnico ha ottenuto il massimo, portando l’Italia alla conquista della sua “quarta stella”, il titolo mondiale del 2006“.

Da calciatore ad allenatore di successo

Al di là dei successi sul campo, si cercherà di capire la storia dell’allenatore che da Viareggio ha conquistato il mondo. Come calciatore diventa la bandiera e il capitano della Sampdoria senza però vincere mai nulla. Nella sua seconda vita, quella da allenatore, tutto cambia. Parte dalla serie C per poi allenare Atalanta, Napoli, Inter e Juventus fino alla Nazionale italiana.