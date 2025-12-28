Il mondo del cinema piange la scomparsa di Brigitte Bardot, la celebra attrice francese diventata icona di una bellezza senza tempo in tutto il mondo. A darne la notizia è stata la Fondazione Brigitte Bardot con un comunicato diffuso sui social.

Brigitte Bardot è morta: l’icona di bellezza e attrice francese aveva 91 anni

E’ morta Brigitte Bardot. L’attrice francese si è spenta all’età di 91 anni segnando di fatto la fine di un’epoca. La notizia è stata diffusa dalla Fondazione Brigitte Bardot con un comunicato inviato all’Afp.

«La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Madame Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di abbandonare la sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua fondazione».

Al momento non è dato sapere di più né sulle cause del decesso né tantomeno sul luogo ed ora.

Brigitte Bardot, carriera e successo: dal cinema alla musica fino alla moda

«Sono stata molto felice, molto ricca, molto bella, ma anche molto famosa e molto infelice». Con queste parole Brigitte Bardot, conosciuta anche come BB, ha descritto la sua vita tracciando un bilancio chiaro e preciso. Classe 1934, Brigitte Anne Marie Bardot, conosciuta come Brigitte Bardot o BB, è nata il 28 settembre a Parigi. Nata da un padre ricco industriale e una mamma ballerina mancata, BB sin da ragazzina si avvicina al mondo della danza per poi iscriversi al Conservatorio di Parigi. Il debutto arriva come indossatrice posando per tantissime copertine della rivista Elle. «Una fotografia può essere un istante di vita catturato per l’eternità che non smetterà mai di guardare indietro». Così Brigitte, oramai famosa in tutto il mondo, commentava quelle foto diventate il trampolino di lancio nel mondo del cinema mondiale.

Proprio grazie ad una delle foto pubblicate sulla rivista Elle, Brigitte viene notata dal regista Marc Allegret. Il contatto tra i due è tramite l’assistente Roger Vadim che diviene poco dopo il suo primo marito. Nel 1965 il primo grande successo con “E Dio… creò la donna“, film diretto da Roger Vadim, che lancia la Bardot nell’olimpo delle attrici del cinema francese. Critica e pubblico impazziscono per la sua bellezza e le sue forme con cui “sovverte e rivoluziona i costumi sociali in Francia e nel mondo”. Una rivoluzione che da quel momento ha cambiato la storia del cinema mondiale, ma anche della moda e cultura popolare consacrandola come un mito.

Brigitte Bardot, dai film alla Fondazione per i diritti degli animali

Durante la sua carriera ha girato 45 film lavorando con registi del calibro di Henri – Georges Clouzot, Louis Malle, Jean Luc Godard e tanti altri. Non solo, la bellezza di Brigitte conquista anche la moda e il mondo della musica registrando più di 70 canzoni.

Ad un certo punto BB decide di rivoluzionare la sua vita: prima l’addio al mondo del cinema e poi le battaglie per i diritti degli animali. Dal 1973 si chiude sulle colline di Cannes lontana dal clamore mediatico. Poco dopo la vendita all’asta di tutti i suoi gioielli per creare la Fondazione Brigitte Bardot in difesa dei diritti degli animali e non solo. Diventa paladina contro l’Islam francese e le pratiche rituali religiose di macellazione halal facendosi portavoce della destra francese bacchettando più volte tramite i social Presidente Macron. «B. B. ormai è morta. Era solo un’immagine. Adesso sono un’altra persona» sono le parole pronunciante alla vigilia degli 80 anni a conferma di una donna che non ha mai avuto paura di osare.