A Milano dal 20 al 22 settembre torna il Festival delle Serie Tv ovvero FeST 2019. Il Festival che ha debuttato lo scorso anno torna con una nuova edizione e in una nuova location: la Triennale di Milano, nel cuore della città.

Dal 20 al 22 settembre la seconda edizione del FeST, Il Festival delle Serie Tv

Al centro del Festival ovviamente, i racconti i personaggi, le storie delle serie tv coadiuvate dalla presenza di esperti del settore: registi, interpreti, autori e naturalmente il pubblico.

Gli organizzatori del FeST, con i direttori artistici Marina Pierri e Giorgio Viaro hanno già comunicato le prime due novità del FeST: la prima riguarda le date di svolgimento, la seconda è la nuova location.

Infatti, quest’anno, il Festival delle Serie Tv si terrà dal 20 al 22 settembre in concomitanza con la Milano Fashion Week, quindi un mese prima rispetto all’anno precedente.

E la seconda novità è la Location prescelta: se l’anno scorso era stata scelta la Santeria Social Club, quest’anno il FeST approda alla Triennale di Milano, nel cuore della città.

Qual è lo scopo del FeST?

FeST è un Festival interamente dedicato alle Serie TV, tre giorni di incontri, proiezioni ed eventi attraverso gli occhi e le voci di chi ha scritto, diretto e interpretato le Serie TV del momento.

FeST: Festival delle Serie tv dal 20 al 22 settembre, Triennale Milano

Una grande festa e un’esperienza immersiva e coinvolgente che vede protagonisti i più grandi broadcaster e i servizi di intrattenimento via internet, nazionali e internazionali. Tra le novità di questa seconda edizione l’introduzione dell’area Kids, con le migliori serie dedicate ai più piccoli, e l’area Industry interamente pensata come punto di incontro tra pubblico e protagonisti della filiera televisiva.

Il tema di questa seconda edizione del FeST sarà “l’innovazione del linguaggio seriale con un accento particolare sulla rottura degli stereotipi delle storie per il piccolo schermo”.

Proiezioni e Anteprime al FeST

Ogni sera il palco si trasformerà per accogliere uno schermo cinematografico e ospitare grandi anteprime italiane e internazionali, ma anche serie culto dimenticate e introvabili.

Le dichiarazioni dei due direttori artistici Pierri e Viaro

“La narrativa televisiva all’epoca dei servizi di streaming si presta a un grande numero di riflessioni che coinvolgono non solo lo storytelling ma l’innovazione, la tecnologia e l’arte stessa.

Siamo entusiasti all’idea di condividere con il pubblico, in un’edizione nel cuore non solo della città ma della Milan Fashion Week, e in uno dei templi della cultura internazionale, il racconto di una realtà fondamentale per il nostro presente e futuro assieme ai suoi protagonisti”.