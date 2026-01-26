HBO ha riaperto le porte dei Sette Regni con A Knight of the Seven Kingdoms – Il Cavaliere dei Sette Regni. La nuova serie, il primo episodio è disponibile su HBO Max dal 19 gennaio, è ambientata circa cento anni prima degli eventi de Il Trono di Spade e una ottantina dopo House of the Dragon, collocandosi come collegamento narrativo tra i due titoli. La storia però sceglie una dimensione più intima e lineare rispetto alle grandi saghe corali. Il racconto è tratto dalle novelle di George R. R. Martin dedicate alle avventure di Ser Duncan l’Alto, detto Dunk. A interpretarlo è Peter Claffey, affiancato dal giovane Dexter Sol Ansell nel ruolo di Aegon Targaryen, soprannominato Egg. Egg è un principe, ma anche lo scudiero di Dunk, e il loro rapporto è il cuore della serie. La stagione è composta da sei episodi complessivi. George R. R. Martin figura tra i produttori esecutivi insieme a Ira Parker.

“A Knight of Seven Kingdoms”, intervista esclusiva a Sam Spruell e Daniel Ings

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva gli attori Sam Spruell e Daniel Ings. Hanno raccontato entrambi di non aver visto in precedenza la serie “Il trono di spade: “Sapevo che il personaggio aveva un fascino enorme, ma non avevo mai visto la serie prima. Ci sono arrivato quindi completamente alla cieca, ed ero persino contento che fosse così. Se avessi conosciuto davvero la bellezza e il peso delle serie precedenti, probabilmente non avrei trovato il coraggio di accettare questo ruolo. In questo senso, non averle viste prima è stato quasi un vantaggio”, ha raccontato Spruell. Daniel Ings ha aggiunto: “Nemmeno io l’avevo mai visto, ed eravamo entrambi probabilmente troppo arroganti per metterci a guardarlo. Ci siamo avvicinati al progetto partendo dalle sceneggiature, e fin da subito mi è sembrato che i ruoli fossero straordinari. La storia è molto ricca: è un vero racconto di formazione, ma anche un film sull’amicizia, ed è questo che mi ha colpito di più. Mi è piaciuto moltissimo. Solo dopo ho recuperato la serie e oggi posso dire di esserne un grande fan. E, ripensandoci, sono quasi felice di non averla vista prima: credo che, conoscendola allora, sarei andato completamente in tilt”.

Sam Spruell interpreta Maekar Targaryen, un uomo molto severo che un rapporto conflittuale con i propri figli: “Quello che mi affascina di più del mio personaggio è che è un uomo pieno di difetti. Ha molti lati negativi, e credo che siano proprio questi a rendere un ruolo così ricco da interpretare. È un padre terribile, geloso del fratello, meno amato dalla madre: tutti elementi che, messi insieme, creano una base davvero interessante per un personaggio. Per me il divertimento nel ruolo stava anche nel poter portare un po’ di caos, energia e stravaganza. Mi identifico con l’idea di qualcuno che riesce a essere davvero divertente solo quando è coinvolto in ciò che fa; se non è interessato, può diventare scontroso, e forse in questo riconosco un po’ me stesso. Essendo anche padre, capisco cosa significhi irritarsi con i propri figli e, allo stesso tempo, essere fonte di loro irritazione. In questo senso, il personaggio mi è sembrato molto realistico”.

L’attore ha rivelato anche qual è stata la scena più difficile da girare: “Ci sono alcune scene in cui ero in mezzo a molti personaggi contemporaneamente, e tecnicamente girare sequenze del genere è sempre piuttosto complicato e richiede molto tempo. Ma, rispetto ad altre scene con giostre e stunt elaborati, quelle erano davvero difficili da realizzare. Gran parte del mio lavoro si svolgeva in una stanza, quindi era abbastanza semplice. Tuttavia, ogni volta che gli attori dovevano andare a cavallo, anche se nella maggior parte dei casi tutto filava liscio, qualche volta le cose andavano storte, e in quei momenti diventava complicato. Mi hanno anche chiamato all’ultimo minuto per girare una scena del mio personaggio che entra dai cancelli dell’arena. La scena era già stata fatta il giorno prima, ma serviva un primo piano. Era una ripresa notturna, quindi mi hanno chiamato al lavoro alle quattro del mattino. Ho indossato tutti i miei abiti di scena e ho dovuto attraversare i cancelli al galoppo, con una controfigura sulla sella posteriore, cercando di apparire sicura di me — non c’era spazio per titubanze. Sono momenti in cui ti rendi conto che devi davvero concentrarti. Alla fine ce l’abbiamo fatta… ma la scena non è finita nella serie”.

Daniel Ings ha spiegato di aver ricevuto la visita sul set di George Martin: “E’ venuto a vedere la scena del tiro alla fune, e gli è piaciuta tantissimo. In realtà, non ero neanche sicuro che fosse presente mentre stavamo girando, quindi forse mi sono un po’ intimorito. Comunque, la scena è stata girata e lui era davvero entusiasta, ha detto che gli è piaciuta moltissimo. Ho lavorato a stretto contatto con Ira, il nostro showrunner, e non è mai stata una situazione in cui Ira si è comportato in modo ribelle o contrastante: erano sempre perfettamente allineati con l’adattamento. Avere Ira sul set è stato un po’ come avere lo spirito di George R. R. Martin lì con noi, perché ci guidava attraverso la sua visione dei libri e dell’adattamento. In quel senso, è stato come avere la sua presenza indiretta durante tutto il lavoro”.