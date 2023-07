Tutti pronti? Dalle nuove registrazioni di Tu si que vales 2023 abbiamo scoperto in anteprima, grazie alle talpe di Amici News, che per Giovannino arriverà Giovannina. Una fidanzata? Sabrina Ferilli potrà dirsi finalmente libera? Ecco alcune anticipazioni su quanto accadrà.

Tu si que vales 2023: Giovannino e Giovannina nello studio

Al terzo anno era anche logico inserire una novità. A Tu si que vales 2023, nelle nuove registrazioni dello show di Canale 5 con Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, ha fatto il suo ingresso, oltre all’amatissimo Giovannino, anche Giovannina. E’ arrivata la fidanzata del piccolo ed irriverente disturbatore preferito da Sabrina Ferilli?

Niente stagione dell’amore. Non possiamo immaginarci love story o quant’altro perché secondo le talpe di Amici News Giovannino potrà sì incontrare Giovannina nelle prossime puntate di Tu si que vales, ma quest’ultima non è altro che una bambola. Insomma nessuno potrà minare l’amore che lega il mitico personaggio dalla faccia blu come i puffi e dal mantello rosso come Cappuccetto e Sabrina Ferilli.

Giovannino potrà continuare a fare la corte all’attrice, madrina della giuria popolare, e a disturbarla senza alcun problema che si creino gelosie.

Cosa succederà tra i due? A quanto pare finalmente balleranno insieme. Dopo anni e anni di richieste, dopo aver avuto l’onore di danzare con Maria De Filippi e Belen Rodriguez, Giovannino riuscirà nel suo interno. Come? Per scoprirlo occorrerà vedere le puntate in onda su Canale 5 da settembre 2023.

Le altre news su Tu si que vales 2023: le anticipazioni della prima registrazione

Quali sono le novità emerse dalla scorsa registrazione di Tu si que vales 2023? Abbiamo scoperto la presenza di Luciana Littizzetto al posto di Teo Mammucari in primis, presenza già annunciata, ma confermata dalle anticipazioni. Abbiamo inoltre saputo che non vi sarà nessuno a sostituire Belen Rodriguez e che a condurre saranno: Martin, Alessio e Giulia Stabile. La ballerina professionista acquisirà così maggior spazio e maggiori responsabilità.