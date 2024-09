Importanti novità arrivano con il nuovo mese per i fans della soap spagnola La Promessa, che dal 1° ottobre “traslocherà” su Rete 4 in un nuovo slot orario. Ecco cosa cambierà con la nuova programmazione Mediaset.

La Promessa si sposta su Rete 4

La serie tv spagnola sulle vicende di Manuel e Jana abbandonerà il suo tradizionale slot su Canale 5. Con la puntata di lunedì 30 settembre si concluderà la messa in onda nello slot pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, e a partire dal martedì 1° ottobre i fans della soap iberica potranno trovare ad attenderli i loro beniamini su Rete 4.

Ma non sarà solo il cambio di canale a interessare la serie tv che nel tempo ha saputo conquistare il cuore di migliaia di fans. Il passaggio da Canale 5 a Rete 4 coinciderà infatti anche con un cambio di orario, visto che le vicende dei Lujan non saranno più trasmesse alle 16:40 bensì alle 19:35.

Perché La Promessa è stata spostata su Rete 4?

Per quale motivo i vertici di Cologno Monzese hanno optato per questa nuova collocazione della soap spagnola? il cambiamento è dettato dal ritorno su Canale 5 dei talk show e reality show ideati e condotti da Maria De Filippi, ma anche dalla volontà della rete ammiraglia Mediaset di mantenere inalterato l’appuntamento con la dizi turca My Home My Destiny.

Lo slot pomeridiano risultava così un po’ “stretto” per riuscire a contenere tutto, e da qui la decisione di spostare La Promessa sull’altra rete Mediaset, nello slot precedentemente occupato dalle repliche di un’altra dizi turca di successo: Terra Amara, che verrà trasferita nella fascia mattutina.

Come cambia il palinsesto di Rete 4: c’entra anche Terra Amara

Andando nel dettaglio del cambiamento che interesserà La Promessa, da lunedì sarà la serie spagnola – e non più Terra Amara – ad andare in onda nel preserale di Rete 4 e fare da traino al programma di Paolo Del Debbio “4 di sera”. I fans di Züleyha e Demir potranno invece continuare a seguire le vicende dei loro beniamini in replica, sempre su Rete 4, ma nella fascia mattutina.