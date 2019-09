Tutto pronto per la prima puntata della nuova stagione di Verissimo 2019 2020, il rotocalco televisivo condotto con grandissimo successo di critica e pubblico da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco in anteprima gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda sabato 14 settembre 2019.

Verissimo, le anticipazioni del 14 settembre 2019

Al via da sabato 14 settembre 2019 la nuova edizione di “Verissimo“, il talk-show condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Come sempre ogni settimana la conduttrice ospiterà nel suo salotto personaggi e volti noti del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi. Non mancheranno poi interviste e anteprime esclusive e molto altro!

Per la prima puntata, Silvia Toffanin ospiterà il trio di tenori de Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono reduci da “L’Aquila per la 725^ Perdonanza”, un concerto speciale realizzato in occasione dei 10 anni del terribile terremoto e per l’anniversario della Perdonanza Celestiniana. I vincitori di Sanremo 2015 si racconteranno in una speciale intervista tra progetti e vita privata.

Ospite in studio anche Alessandra Amoroso, la cantante vincitrice di Amici che quest’estate ha fatto cantare e ballare tutti con la hit “Mambo salentino” con i Boomdabash. Ma non finisce qui, visto che nel salotto della Toffanin dovrebbe arrivare anche Francesco Totti. L’ex numero 10 della Roma si prepara ad un anno di grandi progetti televisivi: da “Casa Totti” con la moglie Ilary Blasi fino alla partecipazione a “Celebrity Hunted”, il reality di Amazon. Non solo, in queste ore corre voce che avrebbe firmato per un progetto autobiografico per Sky.

Verissimo e il caso Pamela Prati: ecco le parole di Silvia Toffanin

Intanto in questi giorni si è tornato a parlare del caso Pamela Prati e Mark Caltagirone con la showgirl pronta a tornare negli studi di Verissimo per un nuovo confronto con Silvia Toffanin. Al momento a mettere il veto sarebbe stata la moglie di Piersilvio Berlusconi per via del cachet troppo elevato richiesto dalla ex showgirl del Bagaglino. Chissà che nelle prossime settimana non si possa trovare un compromesso, del resto alcune settimane fa proprio a Tv Sorrisi e Canzoni la Toffanin aveva detto: