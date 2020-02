Nella puntata di oggi 5 febbraio di Una Vita, proseguono i preparativi per le nozze, ma i gusti di Lolita non risultano apprezzabili. Le signore di Acacias sono perplesse e Lolita perde le staffe. Espineira va a parlare con Telmo e trova frate Guillermo. Ecco il Video Mediaset per rivedere in replica streaming l’appuntamento odierno trasmesso su Canale 5.