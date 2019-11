Nella puntata di oggi 29 novembre di Una Vita, Carmen riesce ad ottenere dei soldi da Samuel per placare Javier. Quando quest’ultimo si ritrova solamente 25 pesetas davanti, si infuria e minaccia la domestica. Come va a finire? Ecco il video Mediaset con la puntata integrale della messa in onda odierna visibile in replica streaming.