Nella puntata di Una Vita, in onda oggi 26 novembre su Canale 5, padre Telmo e Samuel discutono quando ad un certo punto l’Alday tira un pugno al religioso. Quest’ultimo non reagisce, ma nemmeno si lascia intimidire. Carmen, intanto, deve dei soldi a Javier. Nonostante ciò, la domestica non vuole dire a suo figlio Raul che il padre la minaccia. Ecco il Video Mediaset contenente la puntata integrale in replica streaming.