Nella puntata di oggi 2 dicembre di Una Vita, il crudele Javier pretende di rubare in casa Alday. In caso contrario, l’uomo è pronto a fare del male alla povera Carmen. Telmo mette in guardia Lucia da Samuel. Nel frattempo Felipe fa seguire Alicia. Ecco il video Mediaset con la replica in streaming della celebre soap opera spagnola.